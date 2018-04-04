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نائب وزير الدفاع السورى: داعش يسيطر على 4% من الأراضى السورية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 11:28 ص
نائب وزير الدفاع السورى: داعش يسيطر على 4% من الأراضى السورية جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية


موسكو(أ ش أ)
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أكد نائب وزير الدفاع السورى محمود الشوا، أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى موجودون فى سوريا ضمن أربعة جيوب صغيرة.

وقال الشوا فى كلمة ألقاها اليوم الأربعاء، أمام مؤتمر موسكو للأمن الدولى، أوردتها قناة "روسيا اليوم"- إن تنظيم " داعش" الإرهابى يسيطر حاليا على نحو 4 فى المائة من الأراضى السورية.

وأضاف "حققنا إنجازات فى محاربة الإرهاب منذ العام الماضى،لافتا إلى أن عام 2017 كان عاما هاما فى محاربة الإرهاب بمساعدة الدول الحليفة خاصة روسيا وإيران".

وأشار إلى أن القضاء على الإرهاب شكل ضربة ضد المشاريع الغربية فى المنطقة.

وكان وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو قد أكد أمام المؤتمر أن التحالف الدولى لم يتعاون مع موسكو فى سوريا، محذرا من انتقال الإرهابيين إلى مناطق فى إفريقيا وآسيا وأوروبا، وحصولهم على أسلحة كيميائية.

 


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