video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 05:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نائب رئيس اليمن: استهداف الحوثيين لناقلة نفط سعودية يكشف عن وجههم الإرهابى

الأربعاء، 04 أبريل 2018 05:09 م
نائب رئيس اليمن: استهداف الحوثيين لناقلة نفط سعودية يكشف عن وجههم الإرهابى نائب الرئيس اليمنى الفريق على محسن الأحمر


كتبت : إيمان حنا
إضافة تعليق

أشاد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح الأحمر بالانتصارات التى يحققها أبطال الجيش فى جبهات القتال، وما يسطرونه من بطولات فى سبيل تحرير اليمن وإنهاء الانقلاب، مثمناً الموقف الأخوى لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يقدمونه من مساندة فى شتى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والإغاثية، وفى مقدمتها جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الأحمر بمستشار رئيس الجمهورية القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد على المقدشى، للاطلاع على المستجدات وسير المعارك فى مختلف الجبهات.

ونوه نائب الرئيس إلى حادثة تعرض إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثى إيرانى بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران، معبرًا عن استنكاره لهذه الحادثة التى تؤكد تهديد استمرار انقلاب الحوثى لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية، وأن السبيل الوحيد هو عودة الشرعية واستعادة الدولة اليمنية.

وقال: "إن استهداف الناقلة يكشف عن الوجه الإرهابى لميليشيا الحوثى الإيرانية التى تسعى للقرصنة والاعتداء المتكرر على الملاحة الدولية وهو ما يتوجب على المجتمع الدولى أن يتخذ موقفاً حازماً حياله".

ومن جانبه، أطلع الفريق المقدشى نائب الرئيس على المستجدات الميدانية وما يتحلى به أبطال الجيش الوطني من معنوية قتالية عالية، معبراً عن التقدير لمتابعة واهتمام القيادة السياسية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا المساء.. جرحى فى تصادم قطارين بألمانيا.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين.. استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى غزة.. التحالف العربى يحبط هجوما لميليشيا الحوثى على ناقلة نفط سعودية

نائب الرئيس اليمنى

الجيش اليمنى

على محسن الاحمر

المقدشى

ناقلة نفط سعودية

ميليشا الحوثى

الحوثيين

إيران




لا تفوتك
ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة