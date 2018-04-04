نائب رئيس اليمن: استهداف الحوثيين لناقلة نفط سعودية يكشف عن وجههم الإرهابى







كتبت : إيمان حنا

أشاد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح الأحمر بالانتصارات التى يحققها أبطال الجيش فى جبهات القتال، وما يسطرونه من بطولات فى سبيل تحرير اليمن وإنهاء الانقلاب، مثمناً الموقف الأخوى لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما يقدمونه من مساندة فى شتى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والإغاثية، وفى مقدمتها جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه الأحمر بمستشار رئيس الجمهورية القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد على المقدشى، للاطلاع على المستجدات وسير المعارك فى مختلف الجبهات.

ونوه نائب الرئيس إلى حادثة تعرض إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثى إيرانى بالمياه الدولية غرب ‎ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من ‎إيران، معبرًا عن استنكاره لهذه الحادثة التى تؤكد تهديد استمرار انقلاب الحوثى لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية، وأن السبيل الوحيد هو عودة الشرعية واستعادة الدولة اليمنية.

وقال: "إن استهداف الناقلة يكشف عن الوجه الإرهابى لميليشيا الحوثى الإيرانية التى تسعى للقرصنة والاعتداء المتكرر على الملاحة الدولية وهو ما يتوجب على المجتمع الدولى أن يتخذ موقفاً حازماً حياله".

ومن جانبه، أطلع الفريق المقدشى نائب الرئيس على المستجدات الميدانية وما يتحلى به أبطال الجيش الوطني من معنوية قتالية عالية، معبراً عن التقدير لمتابعة واهتمام القيادة السياسية.