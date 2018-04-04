ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة بينما غادر سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة ، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها مغادرة قطاريين بحمولة إجمالية 90 سيارة نقل محملة بـ 4035 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177762 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 15100 طن فوسفات .

