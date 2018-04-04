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الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:50 م
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ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:11 م
ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة ميناء دمياط - إرشيفية


دمياط عبده عبد البارى
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استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وسفينتى بضائع عامة بينما غادر سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة ، بالإضافة إلى 6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها مغادرة قطاريين بحمولة إجمالية 90 سيارة نقل محملة بـ 4035 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 177762 طنا  بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

كما شملت حركة الصادر من الميناء 15100 طن فوسفات .
 

 


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