موسكو: الجولة الـ9 من مفاوضات أستانة حول الأزمة السورية منتصف مايو المقبل







موسكو (أ ش أ)

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا، رئيس الوفد الروسى إلى مفاوضات أستانة، ألكسندر لافرينتييف،أن الجولة التاسعة من مفاوضات أستانة حول الأزمة السورية من المخطط أن تجرى فى 14-15 مايو المقبل.

ونقلت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء عن لافرينتييف، المرافق للرئيس الروسى فى زيارته لأنقرة،قوله "إن الجولة التاسعة من مفاوضات أستانا من المخطط أن تجرى فى 14-15 مايو المقبل تقريبا".