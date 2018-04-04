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موسكو: الجولة الـ9 من مفاوضات أستانة حول الأزمة السورية منتصف مايو المقبل

الأربعاء، 04 أبريل 2018 10:23 ص
موسكو: الجولة الـ9 من مفاوضات أستانة حول الأزمة السورية منتصف مايو المقبل مفاوضات أستانة حول سوريا ـ صورة أرشيفية


موسكو (أ ش أ)
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أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى سوريا، رئيس الوفد الروسى إلى مفاوضات أستانة، ألكسندر لافرينتييف،أن الجولة التاسعة من مفاوضات أستانة حول الأزمة السورية من المخطط أن تجرى فى 14-15 مايو المقبل.

ونقلت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء عن لافرينتييف، المرافق للرئيس الروسى فى زيارته لأنقرة،قوله "إن الجولة التاسعة من مفاوضات أستانا من المخطط أن تجرى فى 14-15 مايو المقبل تقريبا".

 


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