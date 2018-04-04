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الأربعاء، 04 أبريل 2018 08:27 م
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موسكو: أمريكا هاجمت مطار الشعيرات السورى بحجة استخدام دمشق للكيميائى

الأربعاء، 04 أبريل 2018 08:05 م
موسكو: أمريكا هاجمت مطار الشعيرات السورى بحجة استخدام دمشق للكيميائى المندوب الروسى لدى مجلس الأمن فاسيلى نيبينزيا


أ ش أ
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قال المندوب الروسى لدى مجلس الأمن ، فاسيلى نيبينزيا، " إن بعض الدول ، لا تزال تزعم أن دمشق تستخدم الأسلحة الكيميائية بالرغم من سخافة هذه الاتهامات وغياب أى أدلة وبراهين على ذلك ".

وقال المندوب الروسى - خلال جلسة للمجلس عقدت من أجل مناقشة استخدام الكيميائى فى سوريا أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " إن الولايات المتحدة هاجمت مطار الشعيرات السورى ، بحجة استخدام دمشق للكيميائي"، مؤكدا أن هدف واشنطن الحقيقى كان إزاحة النظام السورى .
وأشار الدبلوماسى الروسى إلى أن موسكو اقترحت تشكيل آلية للتحقيق باستخدام الكيميائى فى سوريا ، يتم اختيار أعضائها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

واكد أنه يجب اختيار أعضاء محايدين لهذه الآلية، على أساس تمثيل جغرافى أوسع، وبموافقة مجلس الأمن.
ولفت إلى أن موسكو لم تدعم تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة فى استخدام الكيميائى فى سوريا، بسبب استنتاجاتها المسيسة التى تقوض سمعة التحقيق الدولى الموثوق.

 

 


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فاسيلى نيبينزيا




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