موريتانيا توقع اتفاقية مع شركة صينية لتشييد ميناء عميق فى مدينة نواذيبو







(أ ش أ)

وقعت موريتانيا اتفاقية مع شركة "أتشاينا هابر شيك" الصينية لبناء ميناء عميق فى مدينة نواذيبو شمال البلاد.

وقال محمد ولد الداف رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة الموريتانية، خلال مؤتمر صحفى فى ختام المنتدى الاقتصادى فى مدينة نوذيبو، إن الاتفاقية أكدت بدء تشغيل فى الميناء قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف أن المنتدى الذى شهد مشاركة عربية ودولية، مكن من استعراض فرص الأعمال التى يتيحها البرنامج التنموى بمنطقة نواذيبو الحرة، وكذا المزايا اللوجستية التى توفرها، نظرا لموقعها كمعبر، ومحطة بحرية متعددة التخصصات.

وأبرز المسؤول الموريتانى أهمية النجاح الذى حققه المنتدى والدور الكبير الذى يضطلع به منتدى الاستثمار فى التعريف بالمنطقة الحرة والفرص التى توفرها، مشيرا إلى الإمكانات التى تتوفر بالمنطقة الحرة والفرص والمقدرات التى تجعل منها قطبا تنمويا بامتياز.

وأضاف رئيس سلطة منطقة نواذيبو الحرة الموريتانية أن المنطقة شهدت نهضة ملحوظة وبلغت الاستثمارات فيها أكر من 600 مليون دولار الأمر الذى ساهم فى التحسين من ظروف المواطنين عبر خلق أكثر من 1200 فرصة عمل مسجلة لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي.