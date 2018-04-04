منظمات حقوقية تطالب ماكرون ببحث ملف النزاع اليمنى مع ولى العهد السعودى

منظمات حقوقية تطالب ماكرون ببحث ملف النزاع اليمنى مع ولى العهد السعودىالأربعاء، 04 أبريل 2018 03:01 م
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
إضافة تعليق
حضت 10 منظمات دولية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على إثارة النزاع اليمنى وخصوصا جانبه الإنسانى خلال محادثاته المرتقبة مع صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وسيستقبل ماكرون، الأمير محمد بن سلمان، الذى يزور فرنسا، الأحد المقبل، ولمدة 3 أيام، فى محطته الأخيرة ضمن جولة خارجية للأمير الشاب، وجاء فى بيان لتلك المنظمات، ومنها العفو الدولية، والاتحاد الدولى لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، "على إيمانويل ماكرون، أن يدرج اليمن ضمن نقاشاته مع الأمير محمد بن سلمان، لدى استقباله فى فرنسا".
إضافة تعليق
الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل
"معلم أونلاين" مبادرة تعليمية فى شمال سيناء لتعليم طلبة المدارس عن بعد.. تسخير وسائل التكنولوجيا لتعويض توقف الدراسة.. وفريق عمل من معلمين متطوعين وفنيين يقدمون خدماتهم فى شرح الدروس مجانا.. صور وفيديو
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة