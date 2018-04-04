منظمات حقوقية تطالب ماكرون ببحث ملف النزاع اليمنى مع ولى العهد السعودى







أ ف ب

حضت 10 منظمات دولية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، على إثارة النزاع اليمنى وخصوصا جانبه الإنسانى خلال محادثاته المرتقبة مع صاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وسيستقبل ماكرون، الأمير محمد بن سلمان، الذى يزور فرنسا، الأحد المقبل، ولمدة 3 أيام، فى محطته الأخيرة ضمن جولة خارجية للأمير الشاب، وجاء فى بيان لتلك المنظمات، ومنها العفو الدولية، والاتحاد الدولى لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، "على إيمانويل ماكرون، أن يدرج اليمن ضمن نقاشاته مع الأمير محمد بن سلمان، لدى استقباله فى فرنسا".