ملاحقة تجار رفعوا الأسعار بالعريش.. والتموين: انفراجة كبيرة بالأسواق.. صور







شمال سيناء – محمد الحر

تلاحق قوات الأمن فى العريش عددا من التجار بعد بيعهم الخضراوات للأهالى بأسعار مرتفعة جدا، فى استجابة سريعة لشكاوى الأهالى وسعيا لضبط الأسعار بالأسواق.

وقال شهود عيان من سكان العريش أن قوات الأمن شنت حملة موسعة أمس واليوم الأربعاء، على الأسواق ولاحقت عددا من تجار الخضار بالمدينة ، وضبطت تجار لاستغلالهم للمواطنين ورفع الأسعار بصورة مبالغ بها وتزيد من معاناة المواطنين.

وأشار شهود العيان إنهم رصدوا عمليات القبض على التجار داخل بيوتهم وضبط كميات كبيرة من الخضار بالبيوت وداخل مخازن تابعة لهم بعدة مناطق داخل مدينة العريش.

وقال أيمن محمود إن قوات الأمن طالبت الأهالى بالإبلاغ عن أى تاجر يقوم برفع الأسعار وتخزين كميات من الخضار لبيعها بالسوق السوداء بأسعار مضاعفة.

وقال المحامى حسن رضوان إن عدد من الأهالى أبلغوا قوات الأمن عن قيام عدد من التجار ببيع شنط بلاستيكية تضم عينات من الخضار الغير صالحة للاستهلاك الآدمى بمبالغ تتراوح ما بين 50 إلى 60 جنيه ، وتم ملاحقتهم والقبض على بعضهم.

وحسب مصدر أمنى أن القوات حذرت التجار من أى محاولة لاستغلال المواطنين وبيع أو تخزين الخضار وأى سلع أو بضائع أخرى بهدف الاستغلال والبيع بأسعار تفوق طاقة المواطنين.

من جانبه، قال المحاسب فتحى راشد أبو حمده ، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء ، إنه جارى التنسيق مع المحافظ والجهات المعنية لإدخال كميات من المواد التموينية والغذائية ، لتوفير احتياجات المواطنين بمدينة العريش ومدن الشيخ زويد ورفح.

وأكد أبو حمدة أن أسواق شمال سيناء شهدت خلال الأيام الماضية انفراجه كبيرة من حيث توافر الخضار والمواد الغذائية وخاصة بأسواق حى ضاحية السلام والمساعيد ، وجارى العمل على توفير كافة متطلبات المواطنين بأسعار مقبولة ومناسبة.



















