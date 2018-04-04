مقتل 7 إرهابيين داخل نفق فى صحراء هيت بمحافظة الأنبار العراقية

مقتل 7 إرهابيين داخل نفق فى صحراء هيت بمحافظة الأنبار العراقيةالأربعاء، 04 أبريل 2018 05:06 م
الجيش العراقى
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أفاد مصدر عسكرى فى محافظة الأنبارالعراقية، اليوم الأربعاء بمقتل سبعة إرهابيين من تنظيم "داعش" داخل نفق فى صحراء هيت غربى المحافظة.
وقال المصدر فى تصريحات لقناة (السومرية) الإخبارية، إن قوة من لواء 29 بالفرقة السابعة لاحقت اليوم سبعة إرهابيين فى صحراء هيت، مضيفا أن الإرهابيين دخلوا أحد الانفاق فى وادى جعال فى صحراء هيت، وتم محاصرتهم فيه، لافتا الى أن طيران التحالف الدولى قصف النفق وقتلهم جميعا .
جدير بالذكر أن القوات الأمنية والعشائر تواصل ملاحقة "الإرهابيين" الذين فروا من المدن المحررة فى محافظة الأنبار .
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