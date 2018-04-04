مصور "فرانس برس" أحمد غرابلى يفوز بجائزة أفضل صورة صحفية فى دبى

مصور "فرانس برس" أحمد غرابلى يفوز بجائزة أفضل صورة صحفية فى دبىالأربعاء، 04 أبريل 2018 03:15 م
أحمد غرابلى مصور وكالة "فرانس برس"
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فاز مصور وكالة "فرانس برس" الفلسطينى أحمد غرابلى، الذى يعمل فى مكتب القدس، اليوم الأربعاء، بجائزة أفضل صورة صحفية فى الدورة السابعة عشرة من منتدى الإعلام العربى السنوى الذى اختتم فى دبى.
وحاز "غرابلى"، المرتبة الأولى فى فئة التصوير عن سلسلة صور لتظاهرات فلسطينية فى القدس، و"أحمد غرابلى"، البالغ من العمر 37 عامًا، فلسطينى من القدس الشرقية المحتلة، بدأ العمل فى "فرانس برس" عام 2006.
وانطلق منتدى الإعلام العربى، الثلاثاء، وشارك رئيس تحرير "فرانس برس" فيليب شيتويند، فى المنتدى فى يومه الأول، وتحدث "شيتويند"، فى مداخلته عن أهمية الصورة فى عالم الصحافة، منوها بتطوير خدمات الصور والفيديو والفيديو المباشر حول العالم فى الوكالة وخصوصا مع تطور وسائل التواصل الاجتماعى.
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