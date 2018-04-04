مسح طبى شامل للأمراض غير المعدية وفيروس سى بالمنيا







المنيا- حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إنطلاق أعمال المسح الطبى الشامل للأمراض غير المعدية على مستوى المحافظة، للكشف المبكر لفيروس "سى" وتحديد نسبة الإصابة بها، وذلك بالتزامن مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى لفيروس "سى" والتى بدأت 13 فبراير الماضى.

قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المسح يتضمن الكشف المبكر على الأمراض الغير معدية ومنها (السكر ـ الضغط ـ السمنة) مشيرة إلى إنه تم إضافة عدد ثلاث قوافل جديدة للتمركز بمناطق المركز الطبى الشرقى بالمنيا، والوحدة الصحية بدماريس، والمركز الطبى بالعدوة، للوصول إلى المواطنين المستهدفين من الحملة، يأتى ذلك بجانب القوافل المتمركزة بمناطق "المركز الطبى بملوى - مستشفى ملوى العام - المركز الطبى بسمالوط".

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن القوافل تعمل على مدار الأسبوع، وأيام العطلات، وتستهدف الفحص الطبى لجميع المواطنين من عمر 18 عاماً، مشيرة إلى إنه يتم تقديم كافة الخدمات الخاصة بالمبادرة والحملات فى كافة المواقع المنوه عنها بالمجان دون تحمل المواطن أى أعباء

