video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مسح طبى شامل للأمراض غير المعدية وفيروس سى بالمنيا

الأربعاء، 04 أبريل 2018 01:09 م
مسح طبى شامل للأمراض غير المعدية وفيروس سى بالمنيا جانب من المسح الطبى للمواطنين بالمنيا


المنيا- حسن عبد الغفار
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن إنطلاق أعمال المسح الطبى الشامل للأمراض غير المعدية على مستوى المحافظة، للكشف المبكر لفيروس "سى" وتحديد نسبة الإصابة بها، وذلك بالتزامن مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس الالتهاب الكبدى الوبائى لفيروس "سى" والتى بدأت 13 فبراير الماضى.

قالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المسح يتضمن الكشف المبكر على الأمراض الغير معدية ومنها (السكر ـ الضغط ـ السمنة) مشيرة إلى إنه تم إضافة عدد ثلاث قوافل جديدة للتمركز بمناطق المركز الطبى الشرقى بالمنيا، والوحدة الصحية بدماريس، والمركز الطبى بالعدوة، للوصول إلى المواطنين المستهدفين من الحملة، يأتى ذلك بجانب القوافل المتمركزة بمناطق "المركز الطبى بملوى - مستشفى ملوى العام - المركز الطبى بسمالوط".

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن القوافل تعمل على مدار الأسبوع، وأيام العطلات، وتستهدف الفحص الطبى لجميع المواطنين من عمر 18 عاماً، مشيرة إلى إنه يتم تقديم كافة الخدمات الخاصة بالمبادرة والحملات فى كافة المواقع المنوه عنها بالمجان دون تحمل المواطن أى أعباء 
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انطلاق قافلة طبية بمستشفى جهينة للقضاء على فيروس سى بسوهاج

محافظ سوهاج : انطلاق حملة فيروس سى بقرية برديس بمدينة البلينا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة المنيا

اخبار المنيا

مديرية الصحة بالمنيا

وزارة الصحة

فيروس سى




لا تفوتك
وزير الدفاع يصدق على تأجيل تجنيد طلبة كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف

وزير الدفاع يصدق على تأجيل تجنيد طلبة كلية علوم الأرض بجامعة بنى سويف

جرائم عصابات الأفارقة فى مصر عرض مستمر.. خبراء الأمن: يسكنون المدن الجديدة بعيداً عن الرقابة الأمنية.. متخصصون فى جرائم النصب والسرقات وتجارة العملة والمخدرات ..معظمهم بدون تصاريح عمل وإقامتهم منتهية

جرائم عصابات الأفارقة فى مصر عرض مستمر.. خبراء الأمن: يسكنون المدن الجديدة بعيداً عن الرقابة الأمنية.. متخصصون فى جرائم النصب والسرقات وتجارة العملة والمخدرات ..معظمهم بدون تصاريح عمل وإقامتهم منتهية

فى ذكرى ميلادها الـ 90.. مايا أنجيلو شاعرة أمريكية متعددة المواهب.. تعلمت التمثيل والرقص بسان فرنسيسكو.. وتعرضت للاغتصاب فى سن السابعة من صديق أمها.. وعملت سائقة خلال الحرب العالمية.. وأنجبت طفلا أثناء المدرسة

فى ذكرى ميلادها الـ 90.. مايا أنجيلو شاعرة أمريكية متعددة المواهب.. تعلمت التمثيل والرقص بسان فرنسيسكو.. وتعرضت للاغتصاب فى سن السابعة من صديق أمها.. وعملت سائقة خلال الحرب العالمية.. وأنجبت طفلا أثناء المدرسة

الخطيب يبدأ العلاج الطبيعى فى الإمارات بعد مُغادرة المستشفى

الخطيب يبدأ العلاج الطبيعى فى الإمارات بعد مُغادرة المستشفى

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية وحمايتها من حب الشباب والتجاعيد

وصفات طبيعية لتنظيف البشرة الدهنية وحمايتها من حب الشباب والتجاعيد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة