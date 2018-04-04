مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية فى كنيسة رومانية بالخليل وسط حماية الاحتلال

مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية فى كنيسة رومانية بالخليل وسط حماية الاحتلالالأربعاء، 04 أبريل 2018 09:46 ص
مستوطنون ـ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
أدى مستوطنون يهود بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، طقوسا تلمودية فى كنيسة رومانية تقع فى بلدة السموع جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأفاد منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الضفة الغربية راتب الجبور فى تصريحات صحفية، بأن قوات الاحتلال أغلقت عدة مداخل فى بلدة السموع جنوبا، لتأمين دخول المستوطنين لإقامة صلاة تلمودية فى كنيسة رومانية بجوارها محراب لمسجد إسلامى عمرى.
من جهة أخرى، أبقت قوات الاحتلال الخيام والحواجز العسكرية التى نصبتها على مداخل مسافر بلدة يطا جنوبا، فى قريتى شعب البطم، والتوانه.كما نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات وقرى ومدينة الخليل، وفتشت المركبات ودققت فى هويات المستوطنين.
إضافة تعليق
أسئلة اليوم الشائعة.. هل تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط للأنشطة بعد عرض الساحر فى الدقهلية؟.. كيف استعدت حديقة الميريلاند لاستقبال شم النسيم؟.. وأين ذهب 783 اختراعا تم تسجيلها فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة؟
المملكة العربية السعودية ترشح أسامة نقلى سفيرا بالقاهرة.. عمل بسفارة المملكة فى واشنطن 9 سنوات.. عضو بهيئة الإذاعة والتلفزيون وبمجلس رئاسة وكالة الأنباء السعودية.. إسهاماته عديدة بمنظمة اليونسكو
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة