مسئول عسكرى عراقى: لا يوجد اتفاق لإعادة انتشار البشمركة فى كركوك







بغداد (أ ش أ)

نفى قائد القوة الثانية بجهاز مكافحة الإرهاب فى محافظة كركوك العراقية،معن السعدى وجود أى اتفاقيات برعاية التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة لإعادة انتشار قوات البشمركة فى المناطق التى انسحبت منها.

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل .

كما نفى الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن - حسب القناة - توسط وزير الداخلية لدى رئيس الوزراء حيدر العبادى لإعادة انتشار البيشمركة فى كركوك.

وكان رئيس أركان قوات البشمركة، جمال أمينكى قد كشف النقاب عن تسليم التحالف الدولى مقترحا بشأن إعادة الانتشار فى المناطق المتنازع عليها مع بغداد،وأوضح أن الملاحظات تشير إلى أن يعاد الانتشار المشترك فى تلك المناطق كما كان عليه الوضع قبل عام 2014، موضحا أنه من المقرر أن تقوم كل من أربيل وبغداد ببحث هذا الأمر "وهو ما لم يحدث إلى الآن".

وتشكل المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية المركزية وإقليم كردستان العراق أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاما وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كم مربع.

من ناحية أخرى أفادت مصادر استخبارية عراقية،اليوم الأربعاء، بمقتل مسؤول الدعم اللوجستى لتنظيم (داعش) الإرهابى فى محافظة "ديالى"المدعو (أبو نبيل العراقى)،وذلك خلال العملية العسكرية التى شنتها القوات الامنية لتعقب التنظيم شمال شرقى المحافظة.

وقالت المصادر- فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - "إن القوات الامنية وبعملية نوعية استطاعت أن تقتل هذا الإرهابى الملقب بالعقل المدبر للعمليات الإرهابية مع سبعة من معاونيه فى شمال شرق محافظة ديالي"، موضحة أن ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن تواجدهم فى الصحراء، لشن هجمات إرهابية تستهدف القوات الأمنية".

وأضافت " أن هذه العملية تعتبر ضربة قاصمة للخلايا الإرهابية النائمة فى ديالى"، مشيرة إلى أن القوات الأمنية عثرت بحوزته على وثائق ومعلومات عن تلك الخلايا الإرهابية والتى من شأنها أن تسرع فى القضاء على تلك العصابات".

يذكر أن القوات الأمنية تقوم بعمليات استباقية تأتى فى إطار إنهاء أى وجود لخلايا داعش الإرهابى فى محافظة ديالي.

وفى سياق متصل بأوضاع النازحين أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية اليوم الأربعاء، عودة 435 نازحا إلى ديارهم بقضاء القائم غربى محافظة الأنبار .

وقال مدير فرع وزارة الهجرة والمهجرين فى الأنبار محمد رشيد - حسب القناة - إن "نحو 435 نازحا عادوا إلى ديارهم بقضاء القائم"، موضحا استمرار تأمين عودة الأسر النازحة من مناطق النزوح إلى مناطق سكانها الأصلية .

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين قد أعلنت أواخر الشهر الماضى عودة أكثر من 500 نازح إلى مناطقهم بمحافظة الأنبار.



