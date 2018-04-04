"مراقبة الأغذية ببورسعيد" تعلن حالة الطوارئ بالأسواق استعدادا لشم النسيم







بورسعيد –محمد فرج

أعلن أحمد ناصف مراقب عام الأغذية بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، رفع حالة الطوارئ بالأسواق للتأكد من مدى صلاحية وسلامة السلع المطروحة بالأسواق الشعبية والمحلات التجارية والباعة الجائلين من عدمه استعدادا لشم النسيم، لافتًا إلى أنه تم سحب عينات من الأسماك المملحة "الفسيخ" والأسماك المدخنة "الرنجة" وكافة المعلبات المعبأة من "الأنشوجة" و"التونة " و"السلمون" للقيام بتحليلها بمجمع المعامل التابع لمديرية الشئون الصحية للتأكد من سلامتها قبل طرحها بالأسواق حفاظا على الصحة العامة للمواطنين خلال الاحتفالات بأعياد الربيع .

وقال ناصف، لـ"اليوم السابع"، إن مراقبة الأغذية كثفت الحملات على المخابز البلدى والمطاحن ومحلات الحلويات وسحب عينات من المنتجات المصنعة فضلا عن التأكد من مدى الاشتراطات الصحية للمنشأت الصناعية، بالإضافة لفحص العاملين بالمحلات وغيرها للتأكد من استخراج شهادات صحية للتأكد خلوهم من الأمراض المعدية .

وأضاف مراقب عام الأغذية بالشئون الصحية ببورسعيد، أن هناك قوانين رادعة لمحاسبة المخالفين كالقانون 10 لسنة 66 الخاص بتنظيم تداول الأغذية والقانون 48 لسنة 41 الخاص لقمع الغش والتدليس والمعدل بالقانون 281 لسنة 94 لتغليظ العقوبة على المخالفين .

وأشار ناصف، إلى أن قرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 67 يقضى بتطبيق الاشتراطات الصحية والقرار 243 لسنة 2016 يتضمن ضرورة حمل متداولو الأغذية لشهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية للحفاظ على أمن وسلامة الغذاء فى جميع مراحل التداول بدء من المزرعة حتى وصوله للمستهلك .