مديرية أمن القليوبية تشن حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية بشبرا الخيمة







ّ القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

شنت مديرية أمن القليوبية بقيادة وحضور اللواء إيهاب خيرت مساعد الوزير لأمن القليوبية، يرافقه اللواء محمد الألفى مدير المباحث، والعميد محمد عبد الهادى رئيس البحث الجنائى بشبرا، والمقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، حملة أمنية مكبرة بمدينة شبرا الخيمة بحى غرب وشرق، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بالاستمرار فى تكثيف الحملات الأمنية، لضبط الخارجين عن القانون والمحكوم عليهم والهاربين وتجار المواد المخدرة وملاحقة العناصر الإجرامية وتحقيق التواجد الأمنى بشكل فعال لفرض السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملة التى قادها اللواء جمال عبد البارى مساعد أول وزير الداخلية بقطاع الأمن العام، عن ضبط عددا من العناصر الاجرامية بقسم أول وثان شبرا الخيمة.

وشدد "خيرت " على تفعيل إجراءات الأمن الجنائى فى الشارع، ومكافحة جميع أشكال الجرائم وتوسيع دائرة الاشتباه وفحص قائدى السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية، والتصدى الفورى لكل ما هو من شأنه مخالفة القانون، لإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون.