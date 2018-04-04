محمد بن راشد: نبارك لكل الفائزين بجائزة الصحافة العربية فى دورتها الـ17







كتبت مريم بدر الدين

بارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، لكل الفائزين بجائزة الصحافة العربية فى دورتها السابعة عشرة، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وكتب بن راشد عبر حسابه: "‏شهدت اليوم حفل تكريم الفائزين بجائزة الصحافة العربية فى دورتها السابعة عشرة .. نبارك لكل الفائزين ونشكر القائمين على هذه الجائزة".

وأعلن نادى دبى للصحافة، ممثلا فى الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية، فوز "اليوم السابع" بجائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة الإنسانية، التى حصدتها الزميلة أسماء شلبى عن موضوع "مآسى نساء فى قرى الفيوم.. سخرة واغتصاب وزواج مبكر".