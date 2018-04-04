محافظ مطروح يتفقد معدات جديدة بتكلفة 15.4 مليون جنيه قبل توزيعها على المدن







مطروح – حسن مشالي

تفقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، وصول عدد من المعدات والسيارات الحديثة بمخازن الديوان العام، التى تم توفيرها لخدمة مدن وقرى المحافظة والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى، وذلك بتكلفة 15.4 مليون جنيه.

وتضمنت المعدات الحديثة 4 سيارات قلاب بتكلفة 6.9 مليون جنيه، و4 لوادر مفصلية بتكلفة 4.18 مليون جنيه، وحفار دقاق بتكلفة 2.4 مليون جنيه، وسيارة كسح بتكلفة 1.2 مليون جنيه، وذلك للمساهمة فى الارتقاء بأعمال النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى أنحاء المحافظة.

وشدد محافظ مطروح على ضرورة الحفاظ على المعدات وتوفير الصيانة المستمرة اللازمة لها، مع ضرورة توزيع المعدات على المناطق الأكثر احتياجا خاصة ذات الكثافة السكانية والتى تحتاج بصفة مستمرة إلى إزالة القمامة، مع تيسير توصيل الخدمات والبنية التحتية الرئيسية إلى جميع المناطق والحفاظ على الشكل الحضارى والسياحى للمحافظة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والاستعداد لاستقبال المصطافين بمدينة مرسى مطروح، مع تدريب السائقين والفنيين على كيفية تركيب واستخدام وتشغيل المعدات وصيانتها.

وقرر المحافظ صرف مكافأة للعاملين بمخازن المحافظة تقديرًا لجهودهم وتميزهم فى أداء مهامهم فى تنظيم كافة المعدات والأدوات والحفاظ عليها، تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد.

رافق المحافظ خلال تفقده للمعدات، السيد الإمام سكرتير عام المحافظة وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ومحمد السيد مدير عام إدارة التخطيط وعمر مجاور مدير عام الشئون المالية والإدارية وإبراهيم الجزار مدير المكتب الهندسي وعاطف عيسوي مدير المخازن بالمحافظة.