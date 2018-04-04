محافظ كفر الشيخ ونائب وزير الزراعة يناقشان تطوير الثروة الحيوانية والداجنة







كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والثروة الحيوانية، سبل تطوير الثروة الحيوانية والداجنة والثروة السمكية، اليوم الأربعاء، بمشاركة كبار مربى الماشية بمحافظة كفرالشيخ.

وذلك بحضور المهندس راضى أمين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد ابو غنيمة السكرتير العام المساعد، والدكتور خالد الحسنى رئيس هيئة الثروة السمكية، والدكتور عبدالرشيد غانم أستاذ البحوث، والمهندس عبد الرافع عبد العظيم وكيل وزارة الزراعة، والدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل وكيل الوزارة للطب البيطرى، والمهندس عماد وصفى مدير عام الادارة المركزية للثروة السمكية، والمحاسب بدير موسى، والدكتور خالد الهلالى أعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة الزراعة وهيئة الطب البيطرى والمحافظة .

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية الموقع المتميز لمحافظة كفرالشيخ المطل على البحر الأبيض المتوسط شمالاً ونهر النيل غرباً ولوجود بحيرة البرلس بها، مما يجعلها تنتج 40% من إنتاج الجمهورية من الأسماك، إضافة إلى إنتاج مشروع غليون ليصل إنتاج المحافظة إلى 71% من الناتج القومى للأسماك فضلا عن تنوع مواردها الطبيعية ومناخها المثالى، حيث تزرع بها كافة أنواع المحاصيل مثل الأرز والقمح والقطن وأيضاً الفواكه والخضر وتنتج المحافظة ثلث إنتاج الجمهوريه من الأرز .

وأضاف محافظ كفرالشيخ، تم تنمية الثروة السمكية بتطهير بحيرة البرلس وإزالة التعديات، وإزالة الرمال من البحيرة ورفع ناتج التكريك الناتج عن تطهيرها، والقيام بحملات لإزالة التعديات الواقعة على البحيرة ومنع الصيد الجائر وإنشاء كورنيش على بحيرة البرلس لحمايتها وتأمينها من التعديات، وإزالة ورد النيل والحشائش من البحيرة، لافتا الى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد 105 ملايين جنيه إضافية لاستكمال أعمال تطهير وتكريك بحيرة البرلس .

وأعلن اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إطلاق مشروع أبقار الهولشتاين لإنتاج الحليب، حيث إن بقر الهولشتاين واحدة من سلالات البقر المنتجة للحليب الأكثر انتشارا فى العالم، بل وتعتبر أعجوبة العالم فى كميات إنتاج الحليب حيث إن عددا من البلدان حسنت من إنتاجياتها للحليب بشكل رهيب حتى صار إنتاج الحليب يتعلق بسلالة الهولشتاين دون غيرها من سلالات الأبقار .

ومن جانبها قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن محافظة كفرالشيخ من المحافظات المهمة والأولى فى الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، وسيتم تنمية الثروة الحيوانية بكفرالشيخ من خلال اطلاق مشروع أبقار الهولشتاين لإنتاج الحليب ويعود أصل السلالة الى مناطق ساحل بحر الشمال بين هولندا والدنمارك وهو الامر الذى جعل اسم سلالة ابقار الهولشتاين تتعلق بالجنسية الهولندية لدى عدد كبير من الناس ومربى الأبقار، وشهدت السلالة تطور كبير من حيث الخصائص الوراثية لانتاج الحليب بعد الحرب العالمية الثانية حيث قامت دول عديدة خصوصاً فرنسا وهولندا بتحسين نسل السلالة والحصول على أبقار عالية الانتاج للحليب، ويمكن التعرف على بقر سلالة الهولشتاين بكل سهولة نظراً للونها المميز ومظهرها الخارجى حيث أنها تتميز بصوف أبيض مع بعض المناطق الملونة بالأسود كصفة مميزة أولى للسلالة، اضافة الى امكانية وجودها فى لون أبيض مع بقع حمراء عوض السوداء بنسب أقل، فهى سلالة ذات حجم كبير حيث يمكن أن تصل ارتفاع البقرة حوالى 1.45 متر و1.65 متر عند الذكور فى حين أن وزن الابقار يتراوح بين 600 الى 700 كجم بالنسبة للإناث و 900 حتى 1200 كجم بالنسبة للذكور .

وأضافت محرز، يبلغ إنتاج بقرة الهولشتاين من الحليب فى المتوسط 9330 كجم من الحليب خلال السنة، مع جودة عالية للحليب وتكمن أهمية أبقار الهولشتاين فى قابليتها للتربية فى الحظائر وقدرتها العالية على تحويل الأعلاف الى انتاج الحليب وقدرة العجول على النمو بسرعة،و سلالة الهولشتاين تعتبر المصدر الأول للحليب فى تزويد المصانع لانتاج مشتقات الحليب حوالى 80% من الحليب المستعمل فى صناعة الياغورت والعصائر بالمغرب تأتى من بقر سلالة الهولشتاين تهجين السلالة مع السلالات المحلية، كما أن تركيبة الحليب الغنية بالكازيين تجعل من السلالة المزود الأول من حيث الأبقار لمصانع الأجبان عبر العالم .

وقالت محرز،عجلات سلالة بقر الهولشتاين يصبح بامكانها التزاوج والانتاج منذ سن السنتين ونصف فى المتوسط، وبلغ ذروتها من انتاج الحليب بعد مدة قصيرة من التوالد حيث يمكن للبقرة أن تنتج أكثر من 100 الف كجم من الحليب فى 9 ولادات فقط، والوسط الملائم لمزارع تربية بقر الهولشتاين حيث يمكنها أن تتأقلم مع عدد من الخصائص المناخية لكن يبقى المناخ الجبلى فى المرتفعات هو الوسط الجيد والمناسب للسلالة، ويتطلب الأمر استعمال المكيفات فى المناطق الحارة جدا من العالم كما يمكن لمزارع تربية الأبقار الاعتماد على السلوجة والأعلاف المركزة والمركبة فى انتاج الحليب، بالإضافة الى امكانية تربية ابقار الهولشتاين على الاعلاف الخضراء فقط مع التبن او الربية الطبيعية لإنتاج الحليب البيولوجى.

وأضافت محرز، فيما يخص بتنمية الثروة الحيوانية والداجنة أيضا، يجب توعية المربين بأهمية التحصينات ضد الأمراض الوبائية الخاصة بالثروة الحيوانية والداجنة، وضرورة تكثيف الرقابة البيطرية على الإنتاج الحيوانى والداجنى، وتشجيع الاستثمار فى مجالات الثروة الحيوانية والداجنة، وذلك بتفعيل دور الإرشاد البيطرى والإعلام البيئى.

و قال الدكتور خالد الحسنى رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة السمكية، هناك تعاون مع الجهات الدولية لأحداث طفرة قوية فى الثروة السمكية حتى وصلنا إلى إنتاج مليون و 820 طن من الاسماك سنويا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الزراعية، يتم منح مربى الماشية القروض للتسمين والحلاب تحت مبادرة البنك المركزى بعد الترخيص بمزاولة النشاط بفائدة 5% بعد الترخيص على حسب اعداد الحيوانات بالحظيرة والتمتع بمبادرة البنك المركزى للمشروعات ومنح فترة سماح للحلاب مدتها 6 أشهر مع تقديم الخدمة المصرفية والدولة من تدعم الفرق بين الاقتراض والايداع .

وأكدت محرز، على التعاون لإزالة جميع المعوقات التى تواجه أصحاب المشروعات وتسهيل اقامتها، لافتا أن هناك نوعين من المشروعات التى تمولها البنوك وهى دورة التسمين من 6 أشهر إلى سنه والحلاب من 3 إلى 5 سنوات للجاموس والأبقار.