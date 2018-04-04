محافظ كفر الشيخ: إقامة مشروعات إنتاج داجنى وحيوانى على 150 فدانا







كفر الشيخ – محمد سليمان

يستقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة غدا الأربعاء بديوان عام المحافظة ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية.

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، لـ "اليوم السابع"، سيتم إقامة مشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى على مساحة 150 فدانا بملاحة منيسى على الطريق الدولى الساحلى.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المشروعات تشمل "مزارع دواجن بياض " لتنتج 150 مليون بيضة سنويا ،ومزارع تسمين عددها 40 مزرعة ،وحجر بيطرى، وإنشاء مزرعة "حلاب "قوامها 500 بقرة ، وتتبع تلك المشروعات الجمعية العامة للإصلاح الزراعى.