محافظ كفر الشيخ: إقامة مشروعات إنتاج داجنى وحيوانى على 150 فدانا

محافظ كفر الشيخ: إقامة مشروعات إنتاج داجنى وحيوانى على 150 فداناالأربعاء، 04 أبريل 2018 04:00 ص
اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ
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يستقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة غدا الأربعاء بديوان عام المحافظة ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية.
قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، لـ "اليوم السابع"، سيتم إقامة مشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى على مساحة 150 فدانا بملاحة منيسى على الطريق الدولى الساحلى.
وأكد محافظ كفر الشيخ أن المشروعات تشمل "مزارع دواجن بياض " لتنتج 150 مليون بيضة سنويا ،ومزارع تسمين عددها 40 مزرعة ،وحجر بيطرى، وإنشاء مزرعة "حلاب "قوامها 500 بقرة ، وتتبع تلك المشروعات الجمعية العامة للإصلاح الزراعى.
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