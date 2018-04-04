video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: إقامة مشروعات إنتاج داجنى وحيوانى على 150 فدانا

الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:00 ص
محافظ كفر الشيخ: إقامة مشروعات إنتاج داجنى وحيوانى على 150 فدانا اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ


كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

يستقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة غدا الأربعاء بديوان عام المحافظة ، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية.

قال  اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، لـ "اليوم السابع"، سيتم إقامة مشروعات الإنتاج الداجنى والحيوانى على مساحة 150 فدانا بملاحة منيسى على الطريق الدولى الساحلى.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن المشروعات تشمل "مزارع دواجن بياض " لتنتج 150 مليون بيضة سنويا ،ومزارع تسمين عددها 40 مزرعة ،وحجر بيطرى، وإنشاء مزرعة "حلاب "قوامها 500 بقرة ، وتتبع تلك المشروعات الجمعية العامة للإصلاح الزراعى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ كفرالشيخ: انشاء 10 عمارات للإسكان بمقلب القمامة بغرب المدينة

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظة كفر الشيخ

طريق دولي

انتاج حيواني

انتاج داجني




لا تفوتك
أسئلة اليوم الشائعة.. هل تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط للأنشطة بعد عرض الساحر فى الدقهلية؟.. كيف استعدت حديقة الميريلاند لاستقبال شم النسيم؟.. وأين ذهب 783 اختراعا تم تسجيلها فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة؟

أسئلة اليوم الشائعة.. هل تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط للأنشطة بعد عرض الساحر فى الدقهلية؟.. كيف استعدت حديقة الميريلاند لاستقبال شم النسيم؟.. وأين ذهب 783 اختراعا تم تسجيلها فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة؟

المملكة العربية السعودية ترشح أسامة نقلى سفيرا بالقاهرة.. عمل بسفارة المملكة فى واشنطن 9 سنوات.. عضو بهيئة الإذاعة والتلفزيون وبمجلس رئاسة وكالة الأنباء السعودية.. إسهاماته عديدة بمنظمة اليونسكو

المملكة العربية السعودية ترشح أسامة نقلى سفيرا بالقاهرة.. عمل بسفارة المملكة فى واشنطن 9 سنوات.. عضو بهيئة الإذاعة والتلفزيون وبمجلس رئاسة وكالة الأنباء السعودية.. إسهاماته عديدة بمنظمة اليونسكو

سامسونج توقف دعم هواتف جلاكسى S6 وS6 Edge

سامسونج توقف دعم هواتف جلاكسى S6 وS6 Edge

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة