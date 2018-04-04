محافظ قنا يشهد بدء موسم توريد القمح بصوامع قرى المراشدة والترامسة







قنا - هند المغربى - وائل محمد

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا بدء موسم توريد القمح بصوامع قرى الترامسة والمراشدة وذلك بحضور احمد على رئيس قطاع صوامع الصعيد، وممدوح بكار وكيل وزارة التموين بقنا.

وقال بيان محافظة قنا ان السعة التخزينية لكل من صوامع الترامسة والمراشدة تصل الى 60 الف طن بكل منها مشيرا الى ان القمح الذى تم توريده اليوم قادم من مزارع الشركة الوطنية لإستصلاح الأراضى بشرق العوينات بدرجة نقاء بلغت 23.5 وأضاف ان عملية توريد وتخزين القمح وغربلته وصرفه والحفاظ على سلامتة وجودته اثناء فترة التخزين بالصوامع تتم طبقا لنظام اليكترونى لافتا الى ان موسم التوريد بدأ منذ الأول من ابريل الجارى بكل من صوامع الترامسة والمراشده فيما سيبدأ توريد الأقماح بباقى شوّن وهناجر المحافظة يوم 15 من الشهر الجارى .

واشار الهجان الى ان إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة بلغت 109 ألف و 884 فدان ومن المتوقع إنتاجية تقدر ب 295 ألف و 376 طن بينما المتوقع توريده هذا العام يصل الى 180 الف طن مشيرا الى ان إجمالي ما تم توريده العام الماضي بلغ 169 ألف و 797 طن من إجمالي المساحة المنزرعة 98 الف و 263 فدان .

جدير بالذكر ان السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن والهناجر بمحافظة قنا تبلغ 226 الف و 90 طن موزعة على عدد 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و 6 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 14 ألف و 970 طن بالإضافة إلى عدد 9 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 21 ألف و 120 طن .

وقد اشاد الهجان بحرص الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين على توفير وتجهيز اماكن لتخزين القمح فى مناطق قريبة من المزارعين وتوفير كافة التسهيلات ووسائل الراحة لهم اثناء عمليات التوريد.