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محافظ سوهاج : رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال مصابي طريق سوهاج اسيوط الصحراوى

الأربعاء، 04 أبريل 2018 11:52 م
محافظ سوهاج : رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال مصابي طريق سوهاج اسيوط الصحراوى محافظ سوهاج


سوهاج - عمرو خلف
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قرر الدكتور ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة لاستقبال حالات الاصابة والوفيات نتيجة وقوع حادث سير مرورى بين سيارتين ميكروباص واخرى نقل ثقيل عند الكيلو 15 بطريق سوهاج – اسيوط الصحراوى الشرقى .

واصدر المحافظ تعليماته بسرعة الدفع بسيارات الاسعاف وفرق التدخل السريع والطوارئ وونش المحافظة وادارة مرور سوهاج الى موقع الحادث لاتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل المصابين الى المستشفيات وحالات الوفيات ورفع اثار الحادث من الطريق , حيث تم الدفع ب 14 سيارة اسعاف الى موقع الحادث لنقل المصابين الى المستشفيات .

وشدد المحافظ على مسئولى مديرية الصحة بالانتقال الى المستشفيات فورا ومتابعة توفير الاطباء والفرق الطبية اللازمة لرعاية المصابين وتوفير ما يحتاجون اليه من ادوية واكياس دم .

 

 


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سيارات الاسعاف

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