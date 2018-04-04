محافظ دمياط يوجه برفع درجة الاستعداد للقصوى إستعدادا لاستقبال أعياد الربيع







دمياط عبده عبد البارى

وجه اليوم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط تعليماته لممثلي الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد للقصوى إستعدادا لاستقبال أعياد الربيع وذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة .

و أعطى المحافظ تعليماتة لقطاع التموين والتجارة الداخلية برئاسة سمير عثمان بإعداد غرفة عمليات المديرية لمتابعة الموقف التموينى وتلقى شكاوى المواطنين ، حيث تم تخصيص أرقام ( 2212318 - 2212319 ) أرقام لغرفة العمليات بالمديرية ، و تكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على المعروض من الأسماك المملحة ، و تعديل مواعيد العمل بالمخابز ومتابعة إنتاج الحصص المخصصة لكل مخبز ، و زيادة الكميات الواردة من المواد البترولية – اسطوانات غاز – بنزين بنوعيه .

وأكد محافظ دمياط على اللواء هشام الحفناوي مساعد مدير الأمن بدمياط باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة فى مدينة رأس البر نظراً للازدحام خلال أعياد الربيع وفصل الصيف ، و توجيه كل من اللواء مدير المباحث الجنائية و العميد رئيس قسم الإشغالات و العقيد مأمور قسم رأس البر و العقيد رئيس مباحث التموين و العقيد رئيس وحدة الإنقاذ النهرى و العقيد اشرف الصعيدي رئيس شرطة المرافق و العقيد سامح صقر رئيس شرطة المسطحات المائية باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة طبقاً لمهام عمله ، والتأكد من تواجد تراخيص السفن و مطابقة الحمولات وتأمين المراكب .

وطالب المحافظ قطاع المرور بإعداد خطة مرورية لتكثيف الخدمات فى الميادين والشوارع وعلى الطرق وخاصة مداخل ومخارج مدينة رأس البر ، و زيادة أعداد أفراد الخدمة لمواجهة الحركة المرورية المزدحمة خاصة مدينتى رأس البر ودمياط الجديدة .

و وجه المحافظ تعليماته لقطاع الصحة برئاسة د. رمضان الخطيب برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة ومرافق الإسعاف بنسبة 100% ، و مضاعفة أعداد الأطباء والممرضات والفئات المعاونة الخاصة بالنوبتجيات يوم شم النسيم ، والتأكد من تواجد الأطباء والنوبتجياتبكافة الوحدات الصحية ، ورفع درجة الاستعداد القصوى بأقسام الاستقبال بمستشفيات مدينة دمياط ورأس البر لمواجهة الحالات الطارئة ، و تكثيف تواجد سيارات الإسعاف وعمل نقاط إسعاف وتركيزها على الأماكن شديدة الذروة ، وخاصة طريقي رأس البر الشرقي والغربي ، و تكثيف الرقابة على الأسماك المملحة من خلال الحملات المشتركة بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطرى ، و تزويد المستشفيات بجميع الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية الخاصة بكافة التخصصات الطبية .

كما وجه المحافظ تعليماته للمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بتكثيف أخذ عينات من مياه الشرب بصفة دورية وتحليل تلك العينات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ، وقياس نسبة الكلور المتبقى بالشبكة وأطرافها يومياً للتأكد من أن نسبة الكلور فى الحدود المسموح بها و الإبلاغ الفورى عند انقطاع المياه ، و غسيل وتطهير الخزانات أعلى المنشآت والخزانات الخاصة والتنفيذ الفورى لخطة غسيل وتطهير خزانات مدينة رأس البر بواسطة فريق الطوارئ بمديرية الصحة بدمياط .

كما وجه تعليماته لقطاع الصرف الصحى بتوفير فريق صيانة على مدار الساعة لمنع حدوث أى تلوث بيئى ناتج عن اختلاط مياه الصرف الصحى بمياه الشرب ، و تكثيف المرور على محطات تنقية الصرف الصحى ، وكذلك الاتصال بالأجهزة المحلية فى حالة طفح للصرف الصحى ومتابعة الإصلاح .

اما عن قطاع الطب البيطرى ، فقد كلف المحافظ رئيس قسم التفتيش على محال بيع الأسماك المملحة بمديرية الطب البيطرى بالاشتراك مع الجهات المختصة مثل مباحث التموين والرقابة التموينية ، و عمل حملات مشتركة للمرور على المطاعم وثلاجات التبريد العميق للتأكد من سلامة المخزون السلعى ومدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمى ، و تكثيف الحملات بالاشتراك مع إدارة الطب الوقائى والثروة السمكية والرقابة التموينية للمرور على محلات وأسواق بيع الأسماك المملحة والطازجة وسحب عينات منها لبيان صلاحيتها .

وحرصا من المحافظ على راحة المواطنين خلال فترة أعياد الربيع فقد وجه قطاع النقل والمواصلات بتدعيم أعداد السيارات التى تعمل من دمياط والجهات الأخرى بالمحافظة إلى رأس البر تيسيراً على المواطنين ، و تكليف مدير عام المواقف و مدير شركة شرق الدلتا للنقل لتوفير سيارات أجرة وأتوبيسات إضافية من شركة شرق الدلتا لحل مشاكل الانتظار والازدحام .

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مؤكدا على دور مركز إعلام دمياط بتنظيم ندوات للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك مياه الشرب بالتعاون مع شركة مياه الشرب ، و عمل حملات إعلامية وندوات حول تشجيع السياحة الداخلية وكيفية الحفاظ على الأماكن والمتنزهات نظيفة ونشر هذه الثقافة ، و تنظيم ندوات توعية لمواجهة الحرائق حرصاً على سلامة وأمن المواطنين مع عمل إذاعة محلية للتوعية بأخطار الحرائق .

كما وجه المحافظ مديرية الأوقاف بالتنبيه على السادة أئمة وخطباء المساجد على المواطنين بعدم إشعال النيران والحرائق فى يوم شم النسيم حفاظا على البيئة وتجنب حدوث كوارث وحوادث .

كما وجه مديرية الشباب والرياضة وقصر الثقافة بإعداد العروض المسرحية و الغنائية والاحتفالات على الشاطىء خلال فترة الربيع .

اما عن استعدادات رؤساء المراكز والمدن ، فقد وجه المحافظ بعمل حملة نظافة مكبرة لا تتوقف طول فترة الأعياد .