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محافظ دمياط يكلف بإزالة كافة الإشغالات بالطرق فى رأس البر

الأربعاء، 04 أبريل 2018 07:40 ص
محافظ دمياط يكلف بإزالة كافة الإشغالات بالطرق فى رأس البر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط


دمياط معتز الشربينى
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كلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية برأس البر بإزالة كافة الإشغالات بالطرق والميادين العامة قبل حلول موسم شم النسيم.

كما كلف ببحث المشاكل الخاصة بخطوط التنظيم والزوائد بالامتداد العمرانى بمدينة رأس البر مع مديرى إدارات الشئون القانونية والتخطيط العمرانى والإدارة الهندسية بالديوان العام والوحدة المحلية لمدينة رأس البر.

ووجه المحافظ بضرورة مراجعة جميع الاشتراطات والضوابط الخاصة بهذا الشأن وعمل مذكرة فاصلة فى جميع الإجراءات القادمة.

كما شنت إدارة تموين السرو بمحافظة دمياط حملة موسعة على مستودعات تعبئة اسطوانات الغاز بقيادة المهندس مدحت الأجدر مدير عام إدارة التموين بالسرو وبمشاركة المفتشان جمال عبد الناصر، طلعت شبانه وبإشراف سمير عثمان مدير عام تموين دمياط لفحص وزن اسطوانات الغاز.

وقامت اللجنة بفحص سيارة محملة باسطوانات الغاز أمام أحد المستودعات وتبين وجود عجز بالاسطوانة الواحدة يصل إلى ما يقرب من 3 كيلو جرام، تم تحرير محضر جنح برقم  20 لسنة 2018  تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.


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