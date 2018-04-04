محافظ دمياط يعلن انتهاء 99% من بناء الهناجر بمدينة الأثاث







دمياط معتز الشربينى

عقد اليوم المجلس التنفيذى لمحافظة دمياط اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط.

واستهل المحافظ اللقاء بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى لتوليه فترة رئاسة ثانية متمنيا له التوفيق والسداد فى اتمام المشروعات التنموية للدولة، كما تقدم بالتهنئة للشعب الدمياطى على الملحمة الرائعة التى شاركوا بإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، حيث حصلت محافظة دمياط على المركز الثالث من حيث المشاركة بالانتخابات، والمركز الخامس من حيث أعلى نسبة تصويت للرئيس على مستوى الجمهورية.

وكرم المحافظ المتميزين من أبناء المحافظة فى شتى المجالات، حيث تم تكريم ياسمين نبوى جوهر القائم بأعمال فرع المجلس القومى للسكان لجهودها المتميزة فى مجال العمل السكانى 2017 : 2018 للعام الثالث على التوالى لفرع القومى للسكان بدمياط، وتكريم مها السيد جبة مسؤلة التعليم النشط بإدارة كفر البطيخ التعليمية لفوزها بالمركز الأول على مستوى العالم فى مسابقة المنتدى العالمى "مايكروسوفت شركاء فى التعليم".

كما تم تكريم عدد من النماذج المشرفة للتفانى والإخلاص فى العمل ولبلوغهم السن القانونى، حيث تم تكريم مجدى الشاذلى مدير مصنع أبو جريدة سابقا، ومجدى أحمد الشوبكى مدير إدارة البحوث الاقتصادية، وتقدم المحافظ بالتهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وتقدم المحافظ أيضا بالشكر للمهندس محمد عسل وجميع العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط على الدعم الكبير فى المساعدة فى تسهيل سير العملية الانتخابية وتنظيم المسيرات المشرفة والتى هدفت لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، كما تقدم أيضا بشكر لمديرية التربية والتعليم ومرفق الإسعاف وكافة رؤساء المراكز والمدن والقرى على مشاركاتهم الفعالة.

خلال المجلس أعطى المحافظ تعليماته لقطاعات المحافظة المختلفة من التموين والصحة ومياه الشرب والصرف الصحى والطب البيطرى وقطاع النقل والمواصلات برفع درجة الاستعداد للقصوى استعدادا لموسم أعياد الربيع لتجنب حدوث أية مشكلات خلال فترة العطلات.

وأعلن المحافظ خلال الجلسة عن الانتهاء من بناء الهناجر بمدينة دمياط للأثاث بنسبة 99٪، وأعمال الكهرباء بنسبة 70٪، مضيفا أنه تم الانتهاء من توصيل المرافق "مياه - صرف صحى - تليفونات" وطرق بنسبة تصل إلى (55: 60) ٪، حيث توجه المحافظ بالشكر لإدارة الأشغال العسكرية ولشركة مدينة دمياط للأثاث على هذا الجهد الرائع فى وضع الخطط ومدى تنفيذها.

كما تقدم المحافظ بالشكر للمهندس أحمد أبو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط على الجهد المبذول فى صيانة وتدعيم شبكة كهرباء دمياط، ونقل الكابلات الهوائية إلى أرضية بجميع أنحاء المحافظة.

وأعلن المحافظ عن بدء العمل فى إقامة اول معرض لتصدير الأثاث بدمياط "فيرنكس دمياط"، ليكون بمثابة نافذة جديدة لفتح آفاق تصديرية للصناع فى الدول المستوردة للأثاث المصرى، فى أول شراكة قوية مع جمعية المصدرين والتى تعد من أعرق وأقدم شركات التسويق للأثاث المتخصصة للتصدير لدول العالم والمحافظة بجميع تجارها وصناعها، بحيث يشارك بالمعرض حوالى (50) مشترى عالمى من أنحاء العالم على نفقة الجمعية، واستضافتهم بالمحافظة .

جاء المجلس بحضور اللواء سامى حموده السكرتير العام للمحافظة واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد و اللواء هشام الحفناوى مساعد مدير أمن دمياط، وكذا كافة رؤساء المراكز والمدن و ممثلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.