محافظ دمياط يدعو النواب لاجتماع عاجل لبحث أزمة ارتفاع أسعار الأبلاكاش







دمياط - عبده عبد البارى

دعا الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، عدداً من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لاجتماع عاجل مساء اليوم الأربعاء، لبحث أزمة ارتفاع أسعار الأبلاكاش التى شهدت زيادة كبيرة خلال الأيام الماضية.

وكان 4 نواب قد تقدموا بطلبات إحاطة إلى رئيس مجلس النواب لوضع حلول لتلك الزيادة.

وكان عدد من صناع الأثاث، قد نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الغرفة التجارية بدمياط، احتجاجا على ارتفاع أسعار خامات الأخشاب، وبخاصة الابلاكاش لأكثر من 100 جنيه للوح الواحد.

فيما يعقد محمد الزينى عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط حاليا، اجتماعا مع عددا من صناع الأثاث لبحث مطالبهم قبل حضور اجتماع المحافظ.