محافظ بورسعيد: انشاء خط جديد للصرف الصحى بمنطقة الحراسات







بورسعيد - محمد عزام

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء،إنه جارى إنشاء خط جديد للصرف الصحى بطول 400 متر بمنطقة الحراسات، وإصلاح نوازل 48 عمارة، وإنشاء غرف تفتيش جديدة.

وأضاف المحافظ، خلال جولته بمنطقة الحراسات، أنه تجرى الأن أعمال رصف للمنطقة للمرة الأولى، وتسوية الأرض، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل على توفير خدمات لائقة للمواطنين من خلال أعمال الرصف والصرف الصحي، ومؤكدا على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على تلك الأعمال.

كما تابع محافظ بورسعيد، سير العمل فى محطة 10s، والتى يجرى العمل فى إحلالها وتجديدها لربطها على محطة المعالجة c9 الجديدة جنوب بورسعيد، لخدمة مناطق حى الضواحى.