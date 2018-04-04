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الأربعاء، 04 أبريل 2018 07:58 م
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محافظ الوادى الجديد يشهد تجربة عملية لإطفاء حريق بواسطة وحدة إطفاء متنقلة

الأربعاء، 04 أبريل 2018 07:04 م
محافظ الوادى الجديد يشهد تجربة عملية لإطفاء حريق بواسطة وحدة إطفاء متنقلة تجربه الاطفاء


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تجربة عملية لإطفاء حريق بواسطة وحدة إطفاء متنقلة، وذلك بهدف الوقوف على مدى جاهزية الوحدة للتدخل العاجل والسريع لإطفاء الحرائق بالأماكن الضيقة والتى يصعب الوصول إليها بسيارات الإطفاء الكبيرة .

وأكد المحافظ خلال تواجده بموقع التجربة على ضرورة تجهيز الوحدة بخزان مياه احتياطى سعة 200 لتر بالإضافة الى الخزان الموجود بها، وكذلك تزويدها بوصلة مياه خارجية وخراطيم توصيل للاستعانة بها حالة وجود مصدر مياه خارجى وأوصى سيادته بإجراء اختبارات دورية للتأكد من جاهزيتها دائماً .

وأوضح المحافظ أنه سيتم تدعيم المراكز الإدارية بواقع 10 وحدات متنقلة بواقع وحدتين لكل مركز وذلك لاستخدامها بإطفاء حرائق مزارع النخيل التى لا يوجد بها طرق ممهد ويصعب على سيارات الاطفاء الكبرى الوصول اليها .

 

 


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