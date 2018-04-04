video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد نماذج متنقلة للبيع ويوجه بتفعيل دور النقابات العمالية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 07:17 م
محافظ الوادى الجديد يتفقد نماذج متنقلة للبيع ويوجه بتفعيل دور النقابات العمالية المحافظ خلال جولته


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

اطلع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد على أحد النماذج المتنقلة الخاصة ببيع الخضروات والفاكهة "تروسيكل" لحمل وعرض الخضراوات والفاكهة ووجه بتدعيم مراكز المحافظة بمثل ذلك النموذج كفرص عمل للشباب، وكذلك للمساهمة فى توفير الخضروات والفاكهة بجميع الأحياء بالمحافظة .

وأشار المحافظ إلى ضرورة تعميم المشروع من خلال عرضه على الشباب بواقع تجمعاتهم وتدعيم كل مركز بالمحافظة بعدد 10 تروسيكلات كفرص عمل يتم الإعلان عنها من خلال المراكز وبالتنسيق مع المحافظة، وذلك بهدف القضاء على البطالة بين الشباب وخلق فرص عمل جديدة على أن يتم توفير التروسيكلات للراغبين من الشباب بنظام الأقساط وبدون فوائد حتى يتم تسديد المبالغ المستحقة عليهم.

وفى سياق متصل كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فاطمة محفوظ مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة لبلوغها السن القانونى للتقاعد، وذلك خلال احتفالية حضرها لفيف من العاملين بديوان المحافظة العام ونقيب العاملين .

وأشاد المحافظ بأعداد الحضور من الموظفين خلال الاحتفالية، مؤكداً على ضرورة تفعيل دور النقابات العمالية بمختلف القطاعات الحكومية بالمحافظة وتكريم جميع البالغين سن التقاعد القانونى من خلال احتفالية لائقة بهم نظراً لما قدموه من إنجازات خلال فترة عملهم بما يصب فى الصالح العام.

وفى نهاية الاحتفالية أهدى المحافظ السيدة المكرمة رحلة عمرة، مضيفا أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم وتحفيزا لخُلفائهم للتفانى فى العمل وبذل المزيد من الجهد فالجميع مُكلف بتلبية احتياجات المواطنين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. نائب وزير التعليم متفقدا مدارس الداخلة: ربط إنتاج المدارس بالسوق

طالبة ثانوى تقطع شرايين يدها بالتزامن مع زيارة نائب الوزير لمدرستها بالوادى الجديد

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

الخارجة

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة