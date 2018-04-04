محافظ الوادى الجديد يتفقد نماذج متنقلة للبيع ويوجه بتفعيل دور النقابات العمالية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

اطلع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد على أحد النماذج المتنقلة الخاصة ببيع الخضروات والفاكهة "تروسيكل" لحمل وعرض الخضراوات والفاكهة ووجه بتدعيم مراكز المحافظة بمثل ذلك النموذج كفرص عمل للشباب، وكذلك للمساهمة فى توفير الخضروات والفاكهة بجميع الأحياء بالمحافظة .

وأشار المحافظ إلى ضرورة تعميم المشروع من خلال عرضه على الشباب بواقع تجمعاتهم وتدعيم كل مركز بالمحافظة بعدد 10 تروسيكلات كفرص عمل يتم الإعلان عنها من خلال المراكز وبالتنسيق مع المحافظة، وذلك بهدف القضاء على البطالة بين الشباب وخلق فرص عمل جديدة على أن يتم توفير التروسيكلات للراغبين من الشباب بنظام الأقساط وبدون فوائد حتى يتم تسديد المبالغ المستحقة عليهم.

وفى سياق متصل كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد فاطمة محفوظ مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة لبلوغها السن القانونى للتقاعد، وذلك خلال احتفالية حضرها لفيف من العاملين بديوان المحافظة العام ونقيب العاملين .

وأشاد المحافظ بأعداد الحضور من الموظفين خلال الاحتفالية، مؤكداً على ضرورة تفعيل دور النقابات العمالية بمختلف القطاعات الحكومية بالمحافظة وتكريم جميع البالغين سن التقاعد القانونى من خلال احتفالية لائقة بهم نظراً لما قدموه من إنجازات خلال فترة عملهم بما يصب فى الصالح العام.

وفى نهاية الاحتفالية أهدى المحافظ السيدة المكرمة رحلة عمرة، مضيفا أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للاحتفاء بهم والاعتراف بعطائهم وتحفيزا لخُلفائهم للتفانى فى العمل وبذل المزيد من الجهد فالجميع مُكلف بتلبية احتياجات المواطنين.