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محافظ المنيا يكرم الطالبة تسنيم الرابعة عالمياً فى حفظ القرآن الكريم

الأربعاء، 04 أبريل 2018 12:23 م
محافظ المنيا يكرم الطالبة تسنيم الرابعة عالمياً فى حفظ القرآن الكريم محافظ المنيا يكرم تسنيم


المنيا حسن عبد الغفار
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كرم عصام البديوى محافظ المنيا، اليوم الطالبة تسنيم محمد محمد عبد العزيز بالصف الخامس الابتدائى الأزهرى ابنة قرية القيس التابعة لمركز بنى مزار، لحصولها على المركز الرابع عالمياً فى المسابقة الخامسة والعشرون للقرآن الكريم والتى نظمتها وزارة الأوقاف على مدار 6 أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومنح المحافظ الطالبة تسنيم شهادة تقدير ومكافأة مالية لحفظها القرآن الكريم كاملاً بالقراءات السبع، مشيراً إلى أن القرآن له دور كبير فى تكوين شخصية الفرد فهو الكتاب الوحيد الجامع المانع، حيث يتضمن كافة المعانى والقيم السامية والأخلاقيات التى يجب أن نتحلى بها جميعاً، فالقرآن قد دعا لكل قيم العمل والانضباط والتفانى والإخلاص والتعايش وقبول الأخر والتسامح والصدق.

 

 


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