محافظ المنيا يشهد الاحتفال بيوم اليتيم







المنيا- حسن عبد الغفار

شهد عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الاحتفال بـ"يوم اليتيم" وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان بمسرح ديوان عام المحافظة، يأتى ذلك فى إطار رسم البسمة على وجوه الأيتام من أبناء المحافظة، بحضور محمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وسيد الشوربجى مدير فرع جمعية دار الأورمان، وعدد من المحتفى بهم.

قدم المحافظ، الشكر لكافة المؤسسات الحكومية والأهلية،التى تضع اهتمامات الأيتام فى مقدمة أولوياتها، لتوفير الرعاية المناسبة لهم، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً دائماً، للوقوف على احتياجاتهم، وإيجاد حل للمشكلات التى تواجههم.

من جانبه، أوضح سيد الشوربجى أن الحفل تضمن تقديم مساعدات مالية لـ 35 عروسة من الفتيات اليتيمات بواقع 10 ألاف جنيه لكل عروسة، وتكريم 5 أمهات مثاليات،و350 طفل يتيم من المتفوقين علمياً ورياضياً وحفظة القرآن الكريم مع تقديم ملابس وهدايا عينية للأطفال، مشيراً إلى أنه تم اختيار الحالات بعد إجراء بحث اجتماعى للحالات المستفيدة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى لبيان مدى احتياجهم وظروفهم المعيشية وذلك تطبيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.