محافظ القليوبية يوجه بتفعيل نظام التعاقد الوظيفى المؤقت لسد العجز







القليوبية-نيفين طه

وجه اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، بتفعيل قرار وزير التخطيط رقم 110 لسنة 2017، المتضمن آليات وضوابط نظام التعاقد الوظيفى المؤقت لسد الاحتياجات من العاملين، ويتم اتخاذ اللازم نحو وضعه موضع التنفيذ.

ومن أبرز ملامح القرار أن يكون التعاقد بناء على موافقة الوزير المختص، بناء على موافقة السلطة المختصة، وأن يكون على اعتمادات الباب الأول أجور موسمية، وأن تقوم الوحدة طالبة التعاقد بتقديم ما يفيد بموافقة وزارة المالية على السماح بالاعتمادات، وألا يزيد عدد المتعاقدين معهم على 10% من المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة، وأن يتم الإعلان عن التعاقد بما يحقق العلانية وتكافؤ الفرص، وألا تزيد مدة التعاقد على سنة.

وأكد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أن القرار سيسد عجز العمالة، خصوصا من السائقين وعمال النظافة، إذ تعانى المحافظة من عجز شديد فى تلك العمالة.