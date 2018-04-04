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الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:57 م
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محافظ القليوبية يكرم 10 أمهات مثاليات لهذا العام

الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:15 م
محافظ القليوبية يكرم 10 أمهات مثاليات لهذا العام محافظ القليوبية يكرم الأمهات المثاليات


القليوبية-نيفين طه
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كرم اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اليوم الأربعاء،10 أمهات مثاليات على مستوي ديوان عام محافظة القليوبية وهم  نسرين عبد السلام بإدارة الحسابات وعائشة إبراهيم عزب بإدارة الإستثمار وناهد محمد درويش بإدارة الموارد البشرية وعلية عبد الرحمن علي بإدارة الشئون الإدارية وسعاد عبد الرحمن عبد الفتاح بإدارة المالية وعزة جمعة محمد جمعة بإدارة رعاية العاملين وناهد السيد صوابي بإدارة الشئون القانونية ونادية عبد الفتاح إبراهيم بمكتب السكرتير العام وسعاد عبد الفتاح عمر بإدارة الأمن ومباركة عبد العزيز إبراهيم بمكتب أسر الشهداء.

وأكد محافظ القليوبية أن الاحتفال بالأم لا يكفى يوم فى السنة،ويجب أن يكون كل لحظة ولن يكفى ذلك لرد جزء مما قامت به الأم، وإن الله عز وجل وصانا بالوالدين.

كما أكد رسوله الكريم على أهمية الأم ودورها العظيم تجاه أولادها، فبدونها لن تتكون الأمم،ويصبح هناك العلماء والقادة والمبتكرين فى كل مجال وكل التخصصات، فهى أول من يعطى الخطوة للأمام وتعزيز ثقتهم بأنفسهم لبدء مشوار حياتهم،والقدرة على العطاء، كما إنها من تغرس القيم والمبادئ والعادات الحميدة التى تؤسس البلاد وتبنى الأمم.

وأضاف عشماوي، أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تحتفل بها، وذلك نتيجة لتضحيات وعطاء بلا مثيل، فالأم المصرية لها طبيعة خاصة، وقوة نباهى بها العالم، فهى لا تكل ولا تمل من أداء دورها ، كما أنها تلبى نداء مصر، فالأم المصرية هى أفضل سيدات العالم.

فى سياق آخر،تفقد اليوم طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية يرافقه سعيد ندا مدير إدارة بنها التعليمية البروفات النهائية لإحتفالية " يوم اليتيم " السنوية بمدرسة الثانوية بنات والتى ستقام بمسرح مجمع مدارس طوخ الخاصة.

وتضمنت البروفات العديد من الفقرات الموسيقية والاغانى الوطنية التى قام بأدائها كورال مدرسة الثانوية بنات بالتعاون مع مدارس ثانوية أخرى وقد أشرف على البروفات النهائية توجيه التربية الموسيقية بقيادةنفين علام موجه عام التربية الموسيقية بالمديرية وابتسام عبد الرحيم موجه اول ادارة بنها وعبير السويدى موجه بالادارة.

وفى سياق منفصل قام عجلان بمتابعة سير العملية التعليمية  بمدرسة الثانوية بنات  وشدد عجلان على ضرورة الحفاظ على الانضباط المدرسى وخاصة مواعيد العمل الرسمية كما شدد على تسجيل الغياب يوما بيوم مؤكدا أنه لاتهاون مع المقصرين فى أداء عملهم للحفاظ على رقى العملية التعليمية بالقليوبية.

 


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