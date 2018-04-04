محافظ القليوبية يقدم التهنئة للإقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد







القليوبية - نيفين طه

قدم اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية التهنئة للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، سائلا المولي عز وجل أن يكون عيدا سعيد على الجميع وأن يعم الخير والسلام جميع مواطني القليوبية ومصر كلها في ظل توجيهات القيادة الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد عشماوى، فى بيان صحفى له،أن المسلمين والمسيحيين في القليوبية نسيج واحد تربطه العلاقات الطيبة والمحبة والرحمة وان الإحتفالات التي تقام في أعيادهم يشارك فيها جميع فئات شعب القليوبية، للتأكيد على عمق الترابط والتواصل بين المسيحيين والمسلمين.

ومن جانبه وجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء المرور بصفة مستمرة على جميع الكنائس بنطاق مدنهم للتأكد من الإستعدادات الأمنية وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتذليل كافة المعوقات والتأكد من جاهزية البوابات الإلكترونية بالكنائس والتنسيق مع المرور لغلق جميع الشوارع المؤدية الى الكنائس ودور العبادة خلال فترة الإحتفالات ومراجعة جميع أعمدة الإنارة الموجودة بشوارع الكنائس ودهان الأرصفة وتقليم الأشجار الموجودة بجوار الكنائس والتأكيد على عدم وجود صناديق قمامة بجوار أي كنيسة بالمحافظة.

فى سياق متصل، أعلن اللواءمحمود عشماوي محافظ القليوبية رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة إستعداد لإستقبال أعياد شم النسيم حيث تقوم الأجهزة التنفيذية الآن من تجهيز الحدائق العامة بالقناطر الخيرية.

وأعطى المحافظ التوجيهات للأمن بعمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات مخاطبا رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافي حوادث الغرق، وكلف عشماوي مديرية التموين بعمل خطة تستهدف رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة، وذلك في إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين في شم النسيم وتشكيل لجنة فورية للتأكد من المنتجات المعروضة.

وفي مجال الصحة وجه عشماوي برفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة وتوافر أمصال التسمم بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة وتفعيل المركز الطبي الموجود بحدائق القناطر، مشدداً على ضرورة رفع الإشغالات بالطرق العامة و الميادين و الحدائق و التأكد من زيادة كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة النظافة حولها.