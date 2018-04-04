محافظ القليوبية يستقبل سفير أذربيجان بالقاهرة لبحث سبل التعاون







القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير

استقبل اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بمكتبه السفير تورال رضاييف سفير جمهورية أذربيجان بالقاهرة، لبحث سبل التعاون وتبادل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، فى ظل اتفاقية التوأمة بين محافظة القليوبية ومحافظة أبشرون بأذربيجان.

وأشاد عشماوى بالعلاقات المصرية الأذربيجانية فى كافة المجالات الثقافية والاقتصادية والسياحية، لاسيما وأن البلدين لديهما رؤية مشتركة وإمكانيات متبادلة فى كافة المجالات تساعد فى تعزيز وتطوير العلاقات، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجارى المصرى الأذربيجانى، بلغ فى المرحلة الماضية نحو 4 مليارات دولار.

وقال "مصر تعد بلدى الثانى وأنا بين أهلى وإخوانى، ونحن سعداء بالصداقة بين البلدين، خاصة أن مصر تلتقى وتتشابه مع دولة أذربيجان فى أمور كثيرة، ونسعى لزيادة الخبرات والثقافات بين البلدين لخلق استثمارات جديدة".

وأكد السفير، أن بلاده مهتمة بشكل خاص بتعزيز التعاون فى مجال النفط والكهرباء، حيث لديهم فائض فى هذه المنتجات تصدره للخارج، وقال إن مصر تستحق مكانتها العظيمة فى العالمين الإسلامى والعربى، وتلعب دورا مهما فى منطقة الشرق الأوسط وأن أذربيجان تسعى دائما منذ استقلالها لتعزيز العلاقات معها.