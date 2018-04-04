محافظ القليوبية: حملات على محلات الأغذية والمأكولات والأسماك المملحة







القليوبية - نيفين طه

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إن أجهزة المحافظة، نجحت فى إحباط ترويج مايقرب من 5 طن فسيخ وأسماك فاسدة، بحوزة تجار المواد الغذائية، وقبل ترويجها للأسواق خلال احتفالات شم النسيم، مطالبا المواطنين بتوخى الحذر ومحاولة الإبتعاد قدر الأمكان عن تناول الفسيخ والأسماك المملحة خلال هذه الفترة، والتأكد من سلامتها صحيا، وعدم تعرضها للتلف.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة، والتى عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة المحافظ، وحضور المهندس مصطفى عباس السكرتير العام للمحافظة، والعميد نبيل عدلى وكيل مرور القليوبية.

وفى السياق ذاته كلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء، والوحدات المحلية، بضرورة توخى الحذر والحيطة ومساعدة الأجهزة الامنية فى تأمين الكنائس خلال إحتفالات عيد القيامة المجيد، ورفع كافة المخلفات بمحيط الكنائس، والتأكد من تأمينها كاملا، وشدد المحافظ على ضرورة قيام مسئولى المدن والقرى، بالتأكد من فاعلية البوابات الإليكترونية لكشف المعادن، وإنها تعمل بكفاءة وليست هيكلية، وإنها متواجدة فى محيط الكنيسة دون التأثير على عمليات الدخول والخروج من البوابات الرئيسية.

ووجه المحافظ المسئولين بضرورة إستمرار حملات متابعة الأغذية والمأكولات والأسماك، التى يتم ترويجها بالإسواق خلال الإحتفال بشم النسيم.

وقد وجهت الأجهزة البيطرية والصحية بالقليوبية، تحذيرا للمواطنين من خلال المجلس التنفيذى، بضرورة توخى الحذر خلال تناول وجبات الفسيخ والرنجة، والتأكد من سلامتها وحفظها بالثلاجات قبل الأكل بيومين، وأكل الخضروات والليمون معها لتقليل نسب السموم، والتوجه لإقرب مستشفى فى حالة ظهور أعراض التسمم، أو القيئ، وارتفاع الحرارة مع ضرورة عدم تناول كبار السن ومرضى الأمراضى المزمنة لهذه الأكلات

وشدد المحافظ خلال إنعقاد المجلس التنفيذى للمحافظ، على المسئولين بضرورة تشديد الحملات الرقابية على الأسواق، مطالبا المواطنيين بالفحص الجيد للأسماك المملحة قبل تناولها، ومن يشعر بأى أعراض قئ أو إسهال أو إرتفاع فى درجة الحرارة، يتوجه على الفور إلى اقرب مستشفى .

كما شدد المحافظ على رفع الاشغالات والقمامة وفحص أعمدة الانارة، حول الكنائس أولا بأول، والتأكد من سلامة البوابات الالكترونية، لتأمين احتفالات الاقباط.

كما عنف محافظ محافظ القليوبية، مسؤل وزارة الكهرباء بسبب تقاعسة عن إكتمال المرحلة الثانية من مشروع نقل أبراج الضغط المتوسط التي تقع وسط الكتلة السكنية،حيث تم تنفيذ المرحلة الأولي فقط بتكلفة 6 مليون وتقاعسه عن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وعدم طلب الإعتمادات اللازمة من الخطة الإستثمارية.