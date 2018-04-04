محافظ السويس يستقبل قنصل الصين بالإسكندرية لتنفيذ مشروعات جديدة







السويس- سيد نون

استقبل اللواء أحمد حامد محافظ السويس القنصل الصينى تشيونانشان صباح اليوم والوفد المرافق له بحضور منى زوبع الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار لبحث سبل التعاون الاقتصادى على أرض المحافظة، والتوسع فى المشروعات الاستثمارية الصينية.

وقالت المحافظة فى بيان إنه دارحديثاً بين المحافظ والقنصل حول فرص استثمارية واعدة بالقطاع الجنوبى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتى ستشهد عدة مشروعات قومية فى الفترة المقبلة وفتح مجالات جديدة للاستثمار فى مصر، بعد الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة و قانون الاستثمار الجديد.

وأشار حامد إلى أنه سيعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسويس،على المستثمرين الصينين لتشجيعهم على المشاركة فى فتح مجالات جديدة للاستثمار الصناعى بمختلف المجالات.