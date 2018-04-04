video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 06:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يكلف بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية

الأربعاء، 04 أبريل 2018 05:16 م
محافظ الإسماعيلية يكلف بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها بسرعة الإنتهاء من تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى 2017/2018 وإعداد تقرير تفصيلى بموقف جميع المشروعات ونسب التنفيذ المحققة واختتام ملف تلك المشروعات على وجه السرعة .

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة اجتماع المتابعة الأسبوعي للمجلس التنفيذى للمحافظة، والتى عقدها بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد وأكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات.

 وأستعرض المحافظ خلال الإجتماع الموقف التنفيذى لملف المشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك" حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها بالمحافظة وتوابعها حتى الآن 1351 مشروعا، للشباب بقروض ميسرة من البنوك الوطنية بلغ اجماليها 83 مليون و437 ألف جنيها، وأتاحت عدد 3732 فرصة عمل لأبناء المحافظة، كما تم متابعة وإستعراض الموقف التنفيذى لملف الحملة القومية للكشف عن مرض الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس "c".

وقال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن إجمالى من أتموا المسح الشامل للكشف عن المرض بلغ 73 ألف شخص وأن إجمالى من أتموا العلاج بلغ 14964 حالة، وعدد المترددين على الحملة القومية بلغ 43409 شخص، ومن أتموا المسح الشامل 29608 شخص، وذلك من خلال 8 مواقع موزعة على قطاعات المحافظة.

كما تناول الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه من إستعدادات المحافظة للإحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم حيث أصدر المحافظ تعليمات بوقف الأجازات لجميع المسئولين، ورفع درجة الإستعداد بجميع مديريات الخدمات خلال تلك الفترة، مع الآخذ فى الإعتبار تكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق ومراقبة ومتابعة منافذ بيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة، والتأكد من سلامة المعروض منها بالأسواق وتكثيف أعمال مراقبة وضبط الأسعار.

وأعلن مدير الطب البيطرى خلال الإجتماع أنه تقررإنطلاق الحملة القومية الرابعة للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين جميع رؤوس الماشية إعتبارا من يوم الثلاثاء 10 أبريل الجارى وحتى العاشر من مايو المقبل.

وعلى جانب آخر وفى استجابة من المحافظ لمواطني وأهالي مركز ومدينة فايد بشأن الحفاظ على إستمرارية تشغيل محطة تعبئة اسطوانات البوتاجاز الخاصة بمركز ومدينة فايد،  وإيجاد حل جذرى لمشكلة تلك المحطة مؤكدا على أنة،جارى التنسيق والتفاوض مع وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول ووزيرالتموين لإستصدار قرارا بإرجاء نقل المحطة أو إيقافها لحين توفيرمكان بديل، وأنه لابد من الإسراع بإيجاد الحل المناسب ودراسة إقامة محطة تعبئة جديدة ومتطورة على أحدث الطرز لخدمة مواطني وأهالي مركز ومدينة فايد وتوابعها، وزيادة الطاقة الانتاجية للمحطة .

وفى ختام الجلسة هنيء المحافظ العميد عماد يوسف رئيس مركز ومدينة التل الكبير بمناسبة حصول التل الكبيرعلى المركزالأول فى المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية، وتحقيق أعلى نسبة من المشاركة .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروع الإسكان الإجتماعى بقرية البياضية

محافظ الإسماعيلية ورئيس قطاع المعلومات يناقشان تطوير البرامج التدريبية

صور.. محافظ الإسماعيلية يشارك الأهالى الاحتفال بفوز السيسى بولاية رئاسية ثانية

محافظ الإسماعيلية: اتفقنا مع السفير الفيتنامى على الزيارات المتبادلة للمستشمرين

صور.. سفير فيتنام ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان المعرض الفيتنامى بمكتبة مصر العامة

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

مجلس تنفيذي الاسماعيليه

محافظ الاسماعيليه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة