محافظ الإسماعيلية يكلف بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية







الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على جميع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها بسرعة الإنتهاء من تنفيذ جميع المشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى 2017/2018 وإعداد تقرير تفصيلى بموقف جميع المشروعات ونسب التنفيذ المحققة واختتام ملف تلك المشروعات على وجه السرعة .

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة اجتماع المتابعة الأسبوعي للمجلس التنفيذى للمحافظة، والتى عقدها بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد وأكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، وجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم ووكلاء الوزارات لمختلف مديريات الخدمات.

وأستعرض المحافظ خلال الإجتماع الموقف التنفيذى لملف المشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك" حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات التى تم تنفيذها بالمحافظة وتوابعها حتى الآن 1351 مشروعا، للشباب بقروض ميسرة من البنوك الوطنية بلغ اجماليها 83 مليون و437 ألف جنيها، وأتاحت عدد 3732 فرصة عمل لأبناء المحافظة، كما تم متابعة وإستعراض الموقف التنفيذى لملف الحملة القومية للكشف عن مرض الالتهاب الكبدى الوبائى فيروس "c".

وقال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن إجمالى من أتموا المسح الشامل للكشف عن المرض بلغ 73 ألف شخص وأن إجمالى من أتموا العلاج بلغ 14964 حالة، وعدد المترددين على الحملة القومية بلغ 43409 شخص، ومن أتموا المسح الشامل 29608 شخص، وذلك من خلال 8 مواقع موزعة على قطاعات المحافظة.

كما تناول الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه من إستعدادات المحافظة للإحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم حيث أصدر المحافظ تعليمات بوقف الأجازات لجميع المسئولين، ورفع درجة الإستعداد بجميع مديريات الخدمات خلال تلك الفترة، مع الآخذ فى الإعتبار تكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق ومراقبة ومتابعة منافذ بيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة، والتأكد من سلامة المعروض منها بالأسواق وتكثيف أعمال مراقبة وضبط الأسعار.

وأعلن مدير الطب البيطرى خلال الإجتماع أنه تقررإنطلاق الحملة القومية الرابعة للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين جميع رؤوس الماشية إعتبارا من يوم الثلاثاء 10 أبريل الجارى وحتى العاشر من مايو المقبل.

وعلى جانب آخر وفى استجابة من المحافظ لمواطني وأهالي مركز ومدينة فايد بشأن الحفاظ على إستمرارية تشغيل محطة تعبئة اسطوانات البوتاجاز الخاصة بمركز ومدينة فايد، وإيجاد حل جذرى لمشكلة تلك المحطة مؤكدا على أنة،جارى التنسيق والتفاوض مع وزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول ووزيرالتموين لإستصدار قرارا بإرجاء نقل المحطة أو إيقافها لحين توفيرمكان بديل، وأنه لابد من الإسراع بإيجاد الحل المناسب ودراسة إقامة محطة تعبئة جديدة ومتطورة على أحدث الطرز لخدمة مواطني وأهالي مركز ومدينة فايد وتوابعها، وزيادة الطاقة الانتاجية للمحطة .

وفى ختام الجلسة هنيء المحافظ العميد عماد يوسف رئيس مركز ومدينة التل الكبير بمناسبة حصول التل الكبيرعلى المركزالأول فى المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية، وتحقيق أعلى نسبة من المشاركة .