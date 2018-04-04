محافظ الإسكندرية : تدشين 4 قاطرات بحرية يساهم إحداث فى طفرة بمجال النقل البحرى

الإسكندرية جاكلين منير

قال الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية ، أن تدشين 4قاطرات بحرية ، بميناء الاسكندرية يعد نموذجا واضحا لتضافر كافة الجهود من الجهات المختلفة ، مؤكدا أن القوات المسلحة لها دورا ملموسا وعظيما في إنجاز جميع المشروعات التي تقوم بتنفيذها ، بالاضافة الى علي مجهودات القوات البحرية المصرية في منافسة الميناء البحري لأكبر

الموانئ العالمية

وأشار محافظ الاسكندرية فى بيان صادر منذ قليل ، إلى أن تدشين هذه القاطرات يساهم بشكل كبير جدا في رفع المستوى الاقتصادي والتجاري ودفع عجلة الاستثمار مما يساهم في احداث طفرة كبيرة في مجال المواني والنقل البحري

جاء ذلك خلال احتفالية تدشين القاطرة تحيا مصر 2 ، وبدء تجارب القاطرة تحيا مصر 1 ، ذات قوة الشد 70 طنا لكل منهما، وهى أحدث قاطرات داخل هيئة ميناء الإسكندرية ، وكذلك وضع الأرينة الخاصة بقاطرتين بحرية نظام تراكتورز ذات قوة شد ٥٥ طنا لكل منهما ، لصالح لهيئة موانئ البحر الأحمر ، بإجمالي تكلفة 744 مليون جنيه ، ومدة تنفيذ 40 شهر ، ويأتي ذلك ضمن خطة هيئة ميناء الإسكندرية للتغيير لنافسة الموانئ العالمي

من جانبه قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن ذلك يأتي فى اطار جهود الدولة المبذولة لتطوير قطاع النقل البحرى و رفع كفاءة الوحدات التى تستخدم لأعمال القطر و التدفيع والمصاحبة والمساعدة فى عمل المناورة والتوجيه والفرملة للسفن القادمة والمغادرة والعمل كوحدة اطفاء حريق بامكانيات متطورة مع الثبات فى المكان وتستخدم كوحدة بحرية فى الطوارىء ، لافتا إلى أن القاطرات تتميز بالعمل بكفاءة عالية فى السرعات العالية و البحر العالى كما تتلاءم مع ظروف التشغيل وفقا للظروف المناخية المختلفة

وقد تم تدشين القاطرة تحيا مصر 2 و بدء تجارب الرصيف للقاطرة تحيا مصر 1 بتكلفة اجمالية 230 مليون جنيه بقوة شد للقاطرة 70 طن ، طول 36 متر ، عرض 13 متر ، غاطس 6 متر و سرعة 12 عقدة للعمل بميناء السخنة لاستخدامهم بأعمال القطر و الإرشاد لسفن الغاز و السفن العملاقة التى تحتاج لقاطرات بمواصفات خاصة ، ووضع الأرينة للقاطرتين تحيا مصر 3 و تحيا مصر 4 بتكلفة اجمالية 514 مليون جنيه بقوة شد للقاطرة 55 طن ، طول 35 متر ، عرض 12 متر ، غاطس 5,3 متر و سرعة 12 عقدة بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن للعمل بموانى الهيئة

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، الفريق بحري أحمد خالد قائد القوات البحرية ، واللواء باسم عزت علام رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية والدكتور اسماعيل عبد الغفّار رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، واللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر ، واللواء مهندس محمود مصطفى مدير عام جهاز الصناعات والخدمات البحرية ، واللواء هشام أبو العز مدير عام الشركة المصرية لاصلاح و بناء السفن ، ورئيس قطاع النقل البحرى ، ورؤساء موانى الاسكندرية ودمياط ، ورئيس هيئة السلامة البحرية ، وعدد كبير من قادة القوات البحرية ومسئولى وزارة النقل وقطاع النقل البحرى