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محافظ الأقصر يبحث مع مستثمرى المدينة الصناعية بالبغدادى مشاكلهم

الأربعاء، 04 أبريل 2018 12:49 م
محافظ الأقصر يبحث مع مستثمرى المدينة الصناعية بالبغدادى مشاكلهم محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر - أحمد مرعى
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عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعا موسعا، مع مستثمرى المنطقة الصناعية فى البغدادي، للتعرف على متطلبات المستثمرين فى المنطقة، والوقوف على أى عوائق قد تواجههم أثناء أعمال إنشاء المصانع الجديدة التى يجرى إنشائها فى المنطقة. 

وحضر الاجتماع كل من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر اللواء محمد يحيى، ومدير الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية نجلاء عبدالصادق، ومسئولى الاستثمار والكهرباء والمنطقة الصناعية وعدد من القيادات التنفيذية فى محافظة الأقصر.

واستمع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، إلى كافة متطلبات المستثمرين فى المنطقة وأبرزها تيسير إجراءات تركيب عدادات الكهرباء والمياه إلى المصانع الجديدة التى يجرى إنشائها فى المنطقة ومن بينها مصانع لتقطيع الرخام والجرانيت، وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، وصناعة الأثاث، والأجهزة طبية، والأثاث المكتبي، والأدوات الكهربائية، وصناعة الأسلاك المعدنية.

ومن جانبه وجه محافظ الأقصر، بتسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين وإيجاد أنسب الحلول المتاحة لتيسير إجراءات توصيل المرافق الداخلية للمصانع بصورة سريعة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع بنك القاهرة لإنهاء إجراءات التمويل الخاصة بمصانع المنطقة، مؤكدا على ضرورة الإسراع فى إنشاء المزيد من المصانع لخدمة محافظة الأقصر، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتشجيع إيجاد مستثمرين جدد فى المحافظة، والتأكيد على التوجه إلى مفهوم الاستثمار فى المجال الصناعى بدلا من الإعتماد على السياحة فقط داخل المحافظة.

 

 


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