محافظ أسيوط : وصول 16 ألف بطاقة تموينية جديدة تمهيدا لتوزيعها على المواطنين







أسيوط - ضحا صالح

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن وصول 16 ألف و803 بطاقة تموينية جديدة لتسليمها للمواطنين على مستوى المراكز والقرى والنجوع ليصل عدد البطاقات التموينية التى تم تسليمها للمحافظة وفقا للمنظومة الجديدة إلى 22 ألف و296 بطاقة تموينية منذ بداية العام الحالى فقط.

وأوضح محافظ أسيوط فى بيان له اليوم أنه منذ بدء تطبيق منظومة التموين الجديدة فى أول يناير 2018 حتى الآن بلغ إجمالى البطاقات التموينية الجديدة مابين بطاقات بدل تالف وبدل فاقد وإستخراج بطاقات جديدة وحالات فصل اجتماعى 22 ألف و296 بطاقة تموينية ويصل عدد المستفيدين من خلالها من الدعم إلى أكثر من 100 ألف مواطن من أبناء المحافظة لم يكن يحصل على مقرراته التموينية المدعمه.

وأضاف ياسر الدسوقى أنه جار العمل على تلقى طلبات المواطنين لاستخراج البطاقات التموينية سواء بدل فاقد أو تالف أو إصدار جديد لضمان أن تغطى المنظومة التموينية كافة قرى ومراكز محافظة أسيوط.

وأشار محسن فرغلى وكيل وزارة التموين إلى أن استخراج بطاقة تموين جديدة للأسرة يتطلب تقديم صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب البطاقة التموينية وصورة بطاقة التموين الموجود بها وقسيمة الزواج وإيصال حديث وعقد إيجار الشقة مثبت بالشهر العقارى وصورة بطاقة الرقم القومى للزوجة وصورة بطاقة التموين الموجودة بها ورقم هاتف صاحب البطاقة أو أى من أفراد أسرته وشهادات ميلاد الأبناء.

وأضاف كمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط أن المواطن يتقدم للمكتب التموينى التابع له بإدخال بياناته برقم هاتفه الخاص به للشركة بحيث أن الكارت الجديد لن يفعل إلا بمعرفة المواطن نفسه عن طريق إرسال رسالة للرقم 91237 لتصله رسالة لتفعيل بطاقته وذلك لضمان عدم تفعيل البطاقة إلا بواسطة المواطن صاحب البطاقة.

وأوضح خليفة أن البطاقات وصلت على 4 دفعات بدأت بتسلم 44 بطاقة ثم 120 بطاقة وبعدها وصلت إلينا 5329 بطاقة إلى أن وصلت أكبر دفعة وهى تضم 16 ألف و803 بطاقة تموينية جديدة لافتًا إلى أن البطاقات المتبقية قادمة ويتم العمل عليها حاليًا.

وعلى جانب آخر، وجه المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء قطاعات الخدمات بالمحافظة برفع درجة الطوارئ والاستعداد بمختلف المرافق والقطاعات الخدمية على رأسها مجالس المدن والأحياء والمستشفيات والإسعاف والتموين والطب البيطرى ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء استعدادًا لاستقبال أعياد الربيع"شم النسيم" الإثنين المقبل.

وأشار المحافظ إلى وجود تكليفات مشددة لرؤساء المدن والأحياء والتنفيذيين المعنيين بإعداد وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات وتكثيف حملات النظافة العامة وتكثيف التواجد الأمنى والمرورى خاصة بمناطق المتنزهات والحدائق العامة مشدداً على تنظيم حملات مكثفة على الأسواق ومنافذ البيع بالتنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطرى ومباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة السلع الغذائية المعروضة للبيع خاصة أنواع الأسماك المختلفة التى يقبل عليها المواطنين فى مثل هذه المناسبات.

وأوضح المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة إنه تم التشديد على جميع المسئولين بالتواجد فى مواقع عملهم وخاصة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لضمان سلامة جميع المرافق مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أى طوارئ خلال يوم شم النسيم والتعامل معها بأسرع وقت ممكن.

وأكد الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط على رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والمراكز الطبية واستدعاء الأطقم الطبية استعداداً لأى إصابات قد تحدث مشيراً إلى انتشار سيارات الإسعاف بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة وتوفير الأدوية اللازمة للطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات الصحية.

وأَضاف محسن فرغلى صالح وكيل وزارة التموين بأسيوط أن الرقابة التموينية والتجارية تقوم بصفة دورية ويومية بالمرور على الأسواق وأخذ عينات من محال الأسماك والرنجة للتأكد من سلامتها بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى لافتاً إلى تكثيف تلك الحملات فى هذا التوقيت من كل عام للتأكد من سلامة اللحوم والأسماك الطازجة والمملحة والفسيخ التى تلقى اقبالاً من المواطنين بكافة فئاتهم.