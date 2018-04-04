لجنة السياحة العربية تناقش مسودة الرؤية العربية لتعزير العمل الجماعى







كتب مصطفى عنبر

عقدت اللجنة الفنية للسياحة العربية اجتماعها الثانى اليوم، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

برئاسة الدكتور خالد بن إبراهيم الدخيل كبير مستشارى رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى بالمملكة العربية السعودية، وبمشاركة وفود من 12 دولة عربية وممثلين عن المنظمة العربية للسياحة واتحاد الكتاب السياحيين.

وصرحت الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بالجامعة العربية بأن اللجنة ناقشت عددا من الموضوعات ذات العلاقة بكافة المجالات والأنشطة السياحية من بينها الترتيب لعقد الاجتماع الاول المشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة فى الدول العربية ، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الوزارى للسياحة فى هذا الشأن ، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الطرفين ، واعتماد السياحة محركا رئيسيا للتعريف بالتراث الثقافي العربى ، وركيزة اساسية للمحافظة عليه واستثماره وتطويره.

وقالت فى تصريحات صحفية فى ختام الاجتماع بأنه تم دعوة الدول العربية والمنظمات ذات الصلة بموافاة الجامعة العربية بالمرئيات والملاحظات حول مسودة مشروع الرؤية المقترحة لتفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك بين قطاعى السياحة والثقافة فى الدول العربية.

كما بحث الاجتماع إنشاء مركز عربى صيني للتكوين السياحى والفندقى بتونس ، وذلك لبروز وتنامى السوق السياحية الصينية وتصدرها لأعلى مراتب الدول المصدرة لهذه الصناعة وتخقيقها لأكبر نسبة نمو، واصبحت الوجهات السياحية العربية فى الأونة الأخيرة من الأسواق المحبذة من قبل السائح الصينى.

وأضافت الظاهر فى تصريحاتها أن اللجنة ناقشت أيضًا اقتراحا مصريا لجائزة المجلس الوزارى العربى للسياحة فى مجال التميز والابتكار السياحى ، وهو مقترح تقدمت به وزارة السياحة المصرية لايجاد وسيلة لتحفيز القطاعات السياحية المختلفة في الدول العربية، وتنمية روح الابتكار والتميز لدى الأفراد بما يخدم تنمية وتطوير القطاع السياحى.

كما يبحث الاجتماع معايير الجودة السياحية في مجال الاعلام السياحي، وذلك لما للاعلام السياحي من مكانة واهمية في المجتمع الحديث ولما له من تأثير على كافة اوجه الصناعات والخدمات السياحية ، لافتة الى ان هذه المعايير مقدمة من المنظمة العربية للسياحة للنظر في اعتمادها من المجلس الوزاري العربي للسياحة، وناقش الاجتماع دور الهيئة العربية للطيران المدنى فى دعم السياحة العربية.

وأشارت الظاهر إلى أن التوصيات التى صدرت عن اللجنة سيتم رفعها إلى المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة فى دورته القادمة فى مايو المقبل للنظر بشأنها.