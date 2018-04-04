لجان فنية أسبوعيا لمتابعة إنشاء مستشفى إدفو العام الجديدة بأسوان

أسوان - صلاح المسن

قرر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان إيفاد لجنة فنية أسبوعياً تضم المتخصصين من مديريتي الصحة والإسكان وأيضاً الوحدة المحلية للمدينة لمتابعة البرنامج الزمنى للأعمال الإنشائية الجارية بمستشفى إدفو العام الجديدة بمختلف مكونات المشروع ومتابعة مستوى الأداء التنفيذى له من أرض الواقع على أن يتم بعد ذلك عرض نتائج المرور الميدانى للجنة على المحافظ لرفع مستوى ومعدلات إنجاز هذا المشروع الهام وفقاً للمواعيد المقررة.

جاء ذلك خلال جولة محافظ أسوان بمستشفى أدفو العام، حيث رافق محافظ أسوان خلال جولته كل من مدير عام الصحة ومعاون المحافظ للقطاع الشمالى، بالإضافة إلى مهندسى واستشارى الشركة المنفذة، علاوة على رئيس مركز ومدينة إدفو.

وخلال الجولة تعرف اللواء مجدى حجازى على معدلات التنفيذ والتى ترواحت ما بين 60% إلى 75% للمبانى الثلاثة المكون منهم المستشفى، مشدداً على مسئولى الشركة المنفذة بسرعة إعداد الخطة الزمنية اللازمة للانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات والتشطيب المتبقية بالمشروع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة بأن مستشفى إدفو العام الجديدة تقع على مساحة 2 فدان بتكلفة 259,5 مليون جنيه وبطاقة 252 سرير وتشمل 3 مبانى رئيسية الأول منها يتكون من 4 طوابق تضم عيادات خارجية ووحدات للغسيل الكلوى والإسعاف وسكن للأطباء وهيئة التمريض ، بينما يتكون المبنى الثانى من 5 طوابق تشمل الأقسام الداخلية ومنها الباطنة والجراحة والعناية المركزة ، بجانب غرف للعمليات

ولفت إلى أن المبنى الثالث يتكون من 4 طوابق ويضم أقسام النساء والتوليد والأطفال، بالإضافة إلى العيادات الخارجية أيضا، حيث إنه من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال بالمستشفى الجديد بنهاية العام الحالى.