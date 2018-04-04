قيادى بحركة فتح: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلى تمهد لمجزرة جديدة فى غزة

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قال أمين سر المجلس الثورى لحركة فتح ماجد الفتيانى، إن تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان باستهداف المتظاهرين فى غزة، تمهد لمجزرة جديدة ينوى الاحتلال ارتكابها الجمعة المقبل فى قمع تظاهرات "يوم الأرض" السلمية على الشريط الحدودى مع قطاع غزة.

وقال الفتيانى، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأربعاء، إن هذه التهديدات هى حجة اخرى على دولة الاحتلال الخارجة عن القانون وسلاح بيد المجتمع الدولى ومؤسسات حقوق الانسان لإدانة دولة الاحتلال واتخاذ اجراءات بحق هذه الدولة، وشدد على ضرورة توحيد الجهود كافة فى مواجهة ممارسات الاحتلال وحث كافة الدول الصديقة ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والقوى العالمية ومحكمة الجنايات الدولية على محاسبة هذه الدولة المارقة التى تتحدى القانون الدولى بغطاء أمريكى.

وكان ليبرمان، هدد أمس، سكان غزة على خلفية مشاركتهم بمسيرات العودة الكبرى التى تقام لإحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض، متوعدا بأن "أى شخص يقترب من السياج الفاصل يعرض حياته للخطر"، وحذر، حركة "حماس" من تكرار ما وصفها بـ"الأعمال الاستفزازية" على حدود غزة، وقال "حرى بسكان غزة أن يقوموا باستبدال قيادتهم بدلا من الاحتجاجات العبثية".