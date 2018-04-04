video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 10:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قيادى بحركة فتح: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلى تمهد لمجزرة جديدة فى غزة

الأربعاء، 04 أبريل 2018 09:28 ص
قيادى بحركة فتح: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلى تمهد لمجزرة جديدة فى غزة مظاهرات فلسطينية - أرشيفية


أ ش أ
إضافة تعليق

قال أمين سر المجلس الثورى لحركة فتح ماجد الفتيانى، إن تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان باستهداف المتظاهرين فى غزة، تمهد لمجزرة جديدة ينوى الاحتلال ارتكابها الجمعة المقبل فى قمع تظاهرات "يوم الأرض" السلمية على الشريط الحدودى مع قطاع غزة.

وقال الفتيانى، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الأربعاء، إن هذه التهديدات هى حجة اخرى على دولة الاحتلال الخارجة عن القانون وسلاح بيد المجتمع الدولى ومؤسسات حقوق الانسان لإدانة دولة الاحتلال واتخاذ اجراءات بحق هذه الدولة، وشدد على ضرورة توحيد الجهود كافة فى مواجهة ممارسات الاحتلال وحث كافة الدول الصديقة ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والقوى العالمية ومحكمة الجنايات الدولية على محاسبة هذه الدولة المارقة التى تتحدى القانون الدولى بغطاء أمريكى.

وكان ليبرمان، هدد أمس، سكان غزة على خلفية مشاركتهم بمسيرات العودة الكبرى التى تقام لإحياء الذكرى الـ42 ليوم الأرض، متوعدا بأن "أى شخص يقترب من السياج الفاصل يعرض حياته للخطر"، وحذر، حركة "حماس" من تكرار ما وصفها بـ"الأعمال الاستفزازية" على حدود غزة، وقال "حرى بسكان غزة أن يقوموا باستبدال قيادتهم بدلا من الاحتجاجات العبثية".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إضراب شامل بالأراضى الفلسطينية بعد سقوط شهداء فى مظاهرات يوم الأرض

الاثنين.. ندوة لـ"المحامين العرب"حول يوم الأرض بحضور سفير فلسطين

د. مجدي الجعبري يكتب : يوم الأرض الفلسطيني والفشل الأممى

مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب بمحاكمة المسئولين عن مجزرة "يوم الأرض"

بالإجماع.. الجامعة العربية تؤيد طلب فلسطين بفتح تحقيق فى جرائم الحرب الإسرائيلية.. مندوب مصر: يوم الأرض تذكرة بضرورة "التسوية العادلة".. مطالبات عربية بتشكيل مجلس الأمن لجنة تحقيقات دولية فى أحداث 30 مارس

صور.. حزب التجمع ينظم وقفة بالشموع تضامنا مع ضحايا فلسطين فى "يوم الأرض"

اليوم السابع: الجامعة العربية تطالب بتحقيق دولى فى مذبحة "يوم الأرض"

اخبار عربية

يوم الارض

وزير الدفاع الاسرائيلى

حركة فتح

حركة حماس

قوات الاحتلال الاسرائيلى

مظاهرات فلسطينية

اخبار العرب

اخبار فلسطين




لا تفوتك
أسئلة اليوم الشائعة.. هل تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط للأنشطة بعد عرض الساحر فى الدقهلية؟.. كيف استعدت حديقة الميريلاند لاستقبال شم النسيم؟.. وأين ذهب 783 اختراعا تم تسجيلها فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة؟

أسئلة اليوم الشائعة.. هل تضع وزارة التربية والتعليم ضوابط للأنشطة بعد عرض الساحر فى الدقهلية؟.. كيف استعدت حديقة الميريلاند لاستقبال شم النسيم؟.. وأين ذهب 783 اختراعا تم تسجيلها فى مصر خلال العشر سنوات الأخيرة؟

المملكة العربية السعودية ترشح أسامة نقلى سفيرا بالقاهرة.. عمل بسفارة المملكة فى واشنطن 9 سنوات.. عضو بهيئة الإذاعة والتلفزيون وبمجلس رئاسة وكالة الأنباء السعودية.. إسهاماته عديدة بمنظمة اليونسكو

المملكة العربية السعودية ترشح أسامة نقلى سفيرا بالقاهرة.. عمل بسفارة المملكة فى واشنطن 9 سنوات.. عضو بهيئة الإذاعة والتلفزيون وبمجلس رئاسة وكالة الأنباء السعودية.. إسهاماته عديدة بمنظمة اليونسكو

سامسونج توقف دعم هواتف جلاكسى S6 وS6 Edge

سامسونج توقف دعم هواتف جلاكسى S6 وS6 Edge

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة