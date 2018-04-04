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قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينين من مدينة رفح

الأربعاء، 04 أبريل 2018 12:28 م
قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينين من مدينة رفح قوات الاحتلال -أرشيفية


(أ ف ب)
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أعلن جهاز الأمن الدخلى الإسرائيلى (شين بيت)، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل عشرة فلسطينيين من مدينة رفح يشتبه بانهم خططوا لشن هجمات على سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية وخطف جنود منها بهدف تبادلهم مع أسرى فلسطينيين.

وقال جهاز الأمن الإسرائيلى فى بيان "اعتقلت البحرية الإسرائيلية وجهاز الأمن عشرة فلسطينين من رفح فى 12 مارس اثناء انحرافهم عن مسار الصيد".

واضاف ان هؤلاء الفلسطينيين "مشتبهون بجمع معلومات استخباراتية والتخطيط لهجوم على سفينة للبحريةالحربية الاسرائيلية".

وقال جهاز الأمن "اتضح خلال التحقيق أن أحد المعتقلين ويدعى أمين سعيد محمد جمعة ويعمل صيادا وهو من سكان مدينة رفح وينتمى الى حركة الجهاد الإسلامى أعطى تعليمات من قيادة الحركة لجمع معلومات عن السفينة الحربية ومكان تواجدها وطاقمها بهدف الهجوم عليها".

واضاف بيان الجهاز "كان المخطط ان تقوم ثلاثة قوارب بالاشتراك بالعملية اذ يقوم القارب الأول بالاقتراب من السفينه البحرية ككمين"

وتابع "فى الوقت الذى تبدا السفينة الإسرائيلية بتفريغ القارب الفلسطينى من الصيادين ،يقوم القارب الثانى بقصفها بصاروخ من طراز كورينت لاصابة جنود بينما يبدا القارب الثالث بمهمة خطف الجنود من اجل عملية تبادل مع الأسرى الفلسطينيين".

وقدمت اليوم النيابة العسكرية للواء الجنوب لائحة اتهام ضد امين سعيد جمعة فى المحكمة المركزية فى مدينة بئر السبع، بحسب المصدر نفسه.

وكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين تدفقوا الجمعة باتجاه السياج الحدودى بين اسرائيل وقطاع غزة فى أول يوم من "مسيرة العودة".

ويفترض ان تستمر هذه الحركة الاحتجاجية ستة أسابيع للتأكيد على "حق عودة" 700 الف فلسطينى طردوا من أراضيهم فى 1948.

 

 


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