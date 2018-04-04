قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 5 فلسطينيين فى الضفة الغربية







رام الله (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الأربعاء، 5 فلسطينيين خلال حملات مداهمات فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من قرية رمانة غرب جنين شمال الضفة أثناء مروره على حاجز عسكرى طيار نصبته غرب جنين، وتم اقتياده إلى معسكر سالم المقام بمحاذاة القرية، كما أعاقت حركة المواطنين عند الحاجز، ودققت فى هوياتهم.

ويعانى أهالى قرى وبلدات الخط الغربى بجنين (كفردان، اليامون، السيلة الحارثية، تعنك، عانين، رمانة، زبوبا، الطيبة)، بشكل شبه يومى من ممارسات الاحتلال التى طالت كافة شرائح المجتمع، والمتمثلة بنصب الحواجز، وإعاقة تحركات المواطنين.

وفى قلقيلية، خط مستوطنون شعارات عنصرية على جدران منازل المواطنين فى بلدة فرعته شرق قلقيلية، وأعطبوا إطارات 5 مركبات، وأدوا صلوات تلمودية.

وقال مراد شتيوى مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فى شمال الضفة، " إن هذا الاعتداء يندرج فى إطار حملة مسعورة من الاعتداءات التى ينفذها المستوطنون فى العديد من القرى القريبة من المستوطنات بغطاء وحماية من قبل جيش الاحتلال".. ودعا إلى تفعيل لجان الحراسة والتصدى لأية اعتداءات محتملة .

وفى مدينة نابلس،داهمت قوات الاحتلال منطقة رأس العين واعتقلت شابا.. كما داهمت بلدة صرة غرب نابلس وسط إطلاق قنابل الصوت بكثافة.

أما فى وسط الضفة فاقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، وداهمت عددا من منازل المواطنين، واعتقلت مواطنا.. وفى مدينة أريحا اعتقل الجيش مواطنين اثنين من مخيم عين السلطان.

فيما اعتقل جنود الاحتلال مواطنا من جنوب الضفة فى بيت لحم، واقتحموا منطقة "أم ركبة" فى بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

من ناحية أخرى استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الأربعاء، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة .

وأفادت مصادر محلية بأن الزوارق الحربية استهدفت مراكب الصادين قبالة سواحل منطقة السودانية شمالى غرب قطاع غزة، وسواحل الشيخ عجلين غرب مدينة غزة حيث تم ملاحقة الصيادين داخل المسافة المسموح لهم بالصيد فيها..فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات أو اعتقالات.

وتمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلى عبر بحريتها العسكرية سياسة تضييق الخناق على الصيادين الفلسطينين قبالة سواحل قطاع غزة.