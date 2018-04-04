video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قنصل بكين بالإسكندرية يهنئ السيسي.. ومحافظ السويس: 36 شركة صينية بالمحافظة

الأربعاء، 04 أبريل 2018 04:14 م
قنصل بكين بالإسكندرية يهنئ السيسي.. ومحافظ السويس: 36 شركة صينية بالمحافظة محافظ السويس خلال المؤتمر


السويس - سيد نون
إضافة تعليق

قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن عدد الشركات الصينية العاملة بالمحافظة حاليا 36 شركة فى مجالات مختلفة، ضمن قطاع المصرية الصينية للاستثمار، وما زال العدد وحجم الأعمال فى ازدياد.

وأضاف المحافظ، خلال المؤتمر الاقتصادى لتعزيز العلاقات المصرية الصينية، المنعقد بأكاديمية النصر للبترول بالسويس، بحضور ممثلى 15 شركة صينية عالمية، والقنصل الصينى تشيو نانشان، أن المحافظة حريصة على زيادة الاستثمارات الصينية فى السويس، والتوسع فى أنشطة الشركات الصينية، لما تتميز به هذه العلاقة من تميز وجدية وتفانٍ، إضافة لاستكمال ما حققته الصين فى مصر بصفة عامة، والسويس بصفة خاصة، وأهمه "تصنيع الحفارات، والتنقيب عن البترول، وتصنيع الوقود الحيوى، واستخراج الطاقة من النفايات، وتدويرها، والنقل والطرق والقطارات فائقة السرعة، ما دعى مصر لعقد كثير من الاتفاقيات مع الصين.

وأكد "حامد" أن محافظة السويس تمتلك مقومات تنافسية وموقعا استراتيجيا فريدا، وتعد ملتقى التجارة العالمية والاستثمار، وهى من المحافظات ذات الجذب السياحى بما تمتاز به من جمال الطبيعة، وقد أعطى لها هذا الموقع أهمية تجارية صناعية سياحية، لتتحول إلى فرصة واعدة للمستثمرين فى مجالات الصناعة والسياحة والتجارة، مشيرا إلى أن السويس على موعد مع المستقبل، والانطلاق نحو اقتصاد قوى.

من جانبه، أكد القنصل الصينى بالإسكندرية، تشيو نانشان، عمق العلاقات الوطيدة بين مصر والصين، قيادة وشعبا، خاصة فى المجال الاقتصادى بمشروع محور تنمية قناة السويس، الذى يعد مشروعا تنمويا عالميا، مشددا على أن الصين تسعى للمشاركة الجادة فى المشروع، وأن المنطقة ستشهد تطورا ملحوظا فى الفترة المقبلة.

يُذكر أن الصين تشارك فى المؤتمر الاقتصادى لتعزيز العلاقات المصرية الصينية، بحضور ممثلين عن شركات صينية عالمية، منها بنك التنمية الصينى، ووشركات تيدا، وجيوشى، والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، التى يبلغ حجم استثمارها فى مصر أكثر من 100 مليون دولار، وقد وجه القنصل الصينى التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لنجاحه فى الانتخابات الرئاسية، قائلا: "لدى ثقة تامة فى أن المؤتمر سيبنى منصة جيدة بين السويس والشركات الصينية، لتعزيز التواصل والتعاون بين الجانبين، ودعم تنمية اقتصاد السويس، وتطوير الشركات الصينية فى مصر، وأن الصداقة بين الصين ومصر ترجع للتاريخ القديم، والحكومة الصينية تولى اهتماما بالغا لتوطيد العلاقات بين البلدين، خاصة فى مبادرة الحزام والطريق ومحور قناة السويس".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ السويس يستقبل قنصل الصين بالإسكندرية لتنفيذ مشروعات جديدة

السويس

محافظ السويس

اخبار السويس

اخبار مصر

اخبار المحافظات

القنصل الصينى

تعزيز العلاقات الصينية المصرية




لا تفوتك
ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

تجديد حبس المدير المالى ومسئول خزينة الزمالك 15 يوما على ذمة التحقيقات

تجديد حبس المدير المالى ومسئول خزينة الزمالك 15 يوما على ذمة التحقيقات

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة