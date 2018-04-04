قائد الجيش اللبنانى يبحث سبل تعزيز التعاون مع الجيش الأمريكي

قائد الجيش اللبنانى يبحث سبل تعزيز التعاون مع الجيش الأمريكيالأربعاء، 04 أبريل 2018 09:24 م
قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون
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استقبل قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون قائد العمليات المشتركة للقوات الخاصة الأمريكية فى الشرق الأوسط الجنرال اوستن سكوت ميللر.
وتناول اللقاء بحث الأوضاع العامة فى المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبنانى والأمريكى .
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