video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 04 أبريل 2018 09:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قائد الجيش اللبنانى يبحث سبل تعزيز التعاون مع الجيش الأمريكي

الأربعاء، 04 أبريل 2018 09:24 م
قائد الجيش اللبنانى يبحث سبل تعزيز التعاون مع الجيش الأمريكي قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون


(أ ش أ)
إضافة تعليق

استقبل قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون قائد العمليات المشتركة للقوات الخاصة الأمريكية فى الشرق الأوسط الجنرال اوستن سكوت ميللر.

وتناول اللقاء بحث الأوضاع العامة فى المنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبنانى والأمريكى .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

س و ج .. كل ما تريد معرفته عن المؤتمر الدولى لدعم لبنان

الجيش اللبنانى

الجيش الأمريكي

امريكا

لبنان




لا تفوتك
ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

ليفربول يتسلح بمحمد صلاح فى مواجهة مانشستر سيتى بدورى الأبطال

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

لعبة الحوت الأزرق .. تطبيق إلكترونى يثير الرعب بالعالم.. أدت إلى 17 حالة انتحار بين الأطفال والمراهقين أخرهم فى مصر.. 11 علامة تظهر على ممارسيها.. مسئولو اللعبة يهددون اللاعبين بالقتل.. وجهود دولية لحظرها

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

الخمسة الكبار يثيرون الجدل فى الأهلى.. الكابيتانو محتار بين نار الاعتزال ومطالب الاستمرار.. مفاوضات الزمالك مع متعب معقدة ومصير غامض للسعيد من عروض السعودية.. الكارت الأحمر يطارد محمد نجيب.. وإكرامى يطلب الرحيل

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

س & ج.. ما هو موقف معارى الأهلى فى السعودية من العودة؟

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

شاهد الأطفال الأيتام ينشدون "قالوا إيه" من داخل أكاديمية الشرطة (صور)

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة