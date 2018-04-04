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عناصر تنظيم داعش يجددون البيعة للبغدادى

الأربعاء، 04 أبريل 2018 03:54 م
عناصر تنظيم داعش يجددون البيعة للبغدادى البغدادى و داعش


رويترز
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جدد مسلحوا تنظيم داعش البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادى، فيما يعتقد أنه أول تعهد علنى بالولاء له منذ انهارت "الخلافة" فى سوريا والعراق العام الماضى.

ويواصل التنظيم تنفيذ تفجيرات وكمائن واغتيالات فى كلا البلدين، وكذلك فى ليبيا. لكن مكان وجود البغدادى غير معروف منذ انهارت "دولة الخلافة" التى أعلنها فى 2014 مع سقوط الموصل والرقة معقلى التنظيم فى العراق وسوريا على الترتيب.

وقال مقاتلو التنظيم فى بيان نشروه على مواقع تابعة للتنظيم بوسائل التواصل الاجتماعى "إغاظة للكفار وإرهابا لهم نجدد بيعتنا لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ المجاهد أبى بكر البغدادى الحسينى القرشى حفظه الله".

وقال هشام الهاشمى الذى يقدم المشورة لعدد من الحكومات بما فى ذلك حكومة بغداد بشأن التنظيم المتشدد لرويترز إنها أول مبايعة معلنة بالولاء للبغدادى منذ استعادت القوات العراقية السيطرة على الموصل فى يوليو، وسيطر تحالف من المقاتلين الأكراد والعرب على الرقة فى نوفمبر تشرين الثانى بدعم من التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة.

 

 


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