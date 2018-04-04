طلاب مدرسة المتفوقين يعرضون مشروعاتهم بكلية العلوم جامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

أقام طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (ستيم) معرضا ببهو كلية العلوم جامعة القناة، عرضوا فيه مشروعاتها البحثية المختلفة والتى تناولت الأفكار البحثية التى تعتمد عليها المشروعات التنموية الكبرى للدولة، وكان من أهم هذه المشروعات والتى اشرف عليها وتابعها مع الطلاب أساتذة كلية العلوم بأقسامها المختلفة، التحويل البكتيرى لغاز ثانى أكسيد الكربون والبول إلى وقود سائل، ومشروع مساعدة المكفوفين عن طريق موجات اهتزازية وميداليات ذكية للطالبتين سلمى هشام ومروة محمد، وتصنيع البلاستيك من ورد النيل للطالبتين آية زيدان، ومنة الله حسام، وتنقية المياه واستخدام ملوثاتها كأسمدة للتربة للطالبين يحيى حسن و مصطفى مجدي، ومصنع الأسمنت للطالبين خالد أحمد وأحمد عبد الحكيم، والكشف عن السكتات القلبية فى مرضى تصلب الشرايين باستخدام أسورة ذكية للطالبتين، عبير حمدى و مريم حلمي، ومعالجة الأخطارالحيوية عن طريق مستخلص من قنديل البحر للطالبين أحمد عبد النعيم وعلى محمد يوسف.

رافق طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا من مدرسى المدرسة محمد هاشم مدرس الرياضيات، و نهى نجيب مدرسة الكيمياء، و أحمد مهدي، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول عميد كلية العلوم والدكتورة منى قيصر وكيل الكلية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة.