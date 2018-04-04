طالبة ثانوى تقطع شرايين يدها بالتزامن مع زيارة نائب الوزير لمدرستها بالوادى الجديد







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أقدمت طالبة بمدرسة الثانوية الفنية للبنات بمدينة موط فى الداخلة على الانتحار بقطع شرايين يديها وتناول كمية كبيرة من الأدوية بالتزامن مع زيارة الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير لشئون التعليم الفنى وعلى الفور تم نقل الطالبة المصابة إلى مستشفى الداخلة وتقديم الاسعافات الطبية اللازمة لها حتى استقرار حالتها.

وكان استقبال مستشفى الداخلة العام تلقى ظهر اليوم طالبة بالصف الثانى الثانوى بمدرسة الفنية الثانوية للبنات مصابة بجرح قطعى فى يدها أسفر عن قطع أحد الشرايين وتبين أنها ابتعلت كمية من الاقراص بقصد الانتحار وبالفحص والتحرى تبين أنها وذلك أنها بظروف نفسية سيئة وتدعى "أ .م " 18 سنة ومقيمة بإحدى قرى مركز الداخلة وذلك بالتزامن مع زيارة الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التعليم للمدرسة وتم تقديم الاسعافات الطبية لها.